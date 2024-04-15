上周舉行的南韓國會選舉，以共同民主黨為首的在野陣營一如所料取得壓倒性勝利，在300個國會議席中取得近190席。總統尹錫悅所屬的國民力量黨及其盟友僅得109席，雖然勉強守住三分之一議席的關鍵少數，避過被反對黨彈劾或發動修憲，但是餘下3年任期勢必淪為跛腳鴨政府，總理韓德洙與多名總統幕僚更在敗選後集體請辭問責。

有人將今次選舉結果，解讀成南韓選民抵制總統尹錫悅的親美反中立場，支持共同民主黨及前總統文在寅時期的與中國友好，或最少在中美之間力求平衡的外交政策。有關論者認為，尹錫悅政府緊跟美國，限制向中國出口晶片及其他先進技術，令南韓出口貿易受損，本土經濟亦因訪韓內地旅客減少而受挫。尹為求聯日抗中，與日本進行聯合軍演及草率處理兩國的歷史問題，亦引起了佔比重愈來愈高的年長選民不滿。

不過，正如大部分國家或地方議會的選舉，外交政策向來不是很重要的考慮。南韓選民當前最關心的為經濟放緩與通貨膨脹，包括因尹錫悅落區做騷時失言，而成為反對派選舉象徵的大葱價格。對於較為關心政治的中生代選民，相對於中美日韓關係，他們對尹錫悅與共同民主黨領導李在明的濫權及貪腐指控更感興趣。也有部分選民，尤其是年輕人，他們似乎甚麼都不關注，只想躺平享受父母供養和政府福利。

事實上，南韓對華貿易額回落，除了因為美國的出口限制和兩國關係變差，更關鍵是中國自身的科技及汽車產業不斷進步，日益強調內循環的經貿政策，以及近期的內部經濟放緩。因此尹錫悅在敗選後提出的改革方向，亦是以經濟及民生為主，隻字不提外交政策。看來中韓關係在未來3年都難以好轉。