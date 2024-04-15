《財政預算案》連續兩年加煙草稅，最新每支香煙的煙草稅調高8角，加幅為31.92%，近日於《2024年應課稅品（修訂）條例草案》委員會開會討論。我作為該法案委員會委員，認為增加煙草稅是控制和減少吸煙人數的有效手段，長遠保障公眾健康，亦減輕對醫療系統的負擔。與此同時，我關注增加煙草稅後，政府如何有效打擊私煙，避免煙民轉買私煙，影響控煙成效。

本港私煙問題向來備受關注，銷售手法層出不窮，線上線下都有大量廣告，更深入煙民「打邊爐」的熱點，派發俗稱「點心紙」的私煙傳單，無孔不入。不過，由2021年至今，控煙酒辦成功檢控派發吸煙產品傳單的違例者只有12名，與隨處可見的私煙廣告形成巨大反差，反映當局打擊私煙廣告必須加大力度。另外，檢控個案最高判罰款8,000元，私煙市場本小利大，罰款金額未必有足夠阻嚇作用。

事實上，控煙酒辦有針對在公共屋邨派發吸煙產品傳單的情況進行巡邏及呼籲市民舉報，但成效十分有限。我認為必須擴大巡查範圍，在煙民聚集的地方應增派人手，高調打擊私煙廣告，同時必須針對網上廣告主動出擊，線上線下都加強執法。

此外，目前控煙酒辦與執法部門和房屋署建立的合作機制，依賴屋邨職員發現有人派發傳單及報警，再將案件轉交控煙酒辦調查，流程過於複雜，當局應該檢視。私煙買賣往往短暫及隱蔽，當局應精簡檢控流程，並調高罰則，包括罰款及監禁，以增加威懾力，才能有效減少私煙廣告，從而打擊私煙。

近年海關確有加強打擊私煙力度，但走私活動愈發隱蔽及猖獗，私煙集團轉以水路走私入口，政府應增加不同部門的聯合行動，全方位遏制走私。而近年破獲的私煙案件多與內地和東南亞集團有關，政府有關部門亦應與鄰近地區加強合作與訊息交流，分享情報，共同打擊跨境私煙活動。

部分市民為滿足煙癮，又想節省開支而購買私煙，他們可能並不清楚，買賣私煙同屬違法。根據法例，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。2023年海關共拘捕586人買賣私煙，當中401人為買家，部分人更需監禁。近年有私煙集團利用進口許可證，表面上進口小量香煙，實際上利用許可證沒有綁定香煙批次的漏洞，走私大量未完稅香煙來港低價售賣。然而香煙本身難以分辨是否已完稅，為免市民誤墮法網，當局應盡快引入方案，協助識別。

現時科技發達，要識別完稅香煙並不困難。不少國家都會在已完稅的香煙或香煙包，印上標誌或二維碼作識別。我認為這種標準化包裝有助市民辨別，亦是從源頭上堵截私煙的做法，應盡早推出。我相信，必須多管齊下，才能達到政府明年將吸煙率降至7.8%的目標。