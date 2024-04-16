娛圈單打：金像大獎分豬肉　人人有份不落空

香港電影金像獎剛圓滿舉行，憑《金手指》獲得提名的梁朝偉第六度封帝，前無古人後無來者；入行不足十年的余香凝唔止家庭幸福，事業運都強勁過人，在《白日之下》飾演熱血記者，首嘗影后殊榮。

嗱，齋睇得獎名單，以《金手指》擸最多幕後獎項，以其不惜工本大製作觀之，得獎都係實至名歸。《白日之下》就攞咗多個演技獎項，除咗余香凝封后，最佳男女配角都係該片演員奪得。至於最佳編劇及最佳導演，則由《命案》勝出。以此推斷，最佳電影怕且都係上述三片其中一部的囊中物啦啩？

錯錯錯！最佳電影由史上最收得港產片《毒舌大狀》奪得！正如「毒舌大狀」本尊話齋，坐咗成晚，《毒》片一個獎都冇。雖然佢激動到哽咽，又話電影每句對白都經過精雕細琢，但似乎連佢都心知肚明，前面冇獎，最後忽然攞大獎，實在有欠說服力！唔通真係歌仔咁唱：彩蛋最尾開咩！一套乜嘢演技獎、技術獎、劇本導演獎統統食白果的電影，竟然係最佳電影，究竟點樣評定㗎？難怪口痕友話，家陣電影市道艱難，有戲開已經要偷笑，何況套戲仲收咗過億，冇獎好似過意不去。但人家《金手指》係大製作，《白日之下》又久違地贏盡口碑，厚此薄彼一樣講唔通！最後《毒舌大狀》攞最佳電影，其餘兩片分奪影帝影后，咁咪皆大歡喜囉！

再講吓偉仔又做影帝，係就係令人心服口服，但由年輕攞到年老，即係反映港產片嚴重老化，欠缺新血補充！其他候選人，儘管也有較年輕者，可惜不成氣候，觀眾連佢哋個名都噏唔出！