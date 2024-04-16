現時國際上兩大戰場──烏克蘭和巴勒斯坦，都是消耗戰，消耗參戰者的軍力、火力和財力。即使像美國這樣龐大的經濟體，還有不斷印刷的空頭美元，支撐兩個戰場已顯得吃力。北約各國與以色列吃力的程度更甚。相反地，俄羅斯消耗不少，但運用蘇聯時期的武器積累，加以經濟的調整，損失雖大，卻仍可使經濟增長。在西方制裁之下，還能如此，實在出人意料，可俄羅斯暫只面對烏克蘭戰爭，中東戰局仍未認真介入。消耗未惡化致損害經濟，主要是靠石油天然氣的出口來支付。至於哈馬斯等巴勒斯坦武裝，已沒有多少積累可消耗，消耗的更多是人民的生命與財產。在以色列的種族清洗下，所餘無幾，也便無所顧忌，敢以死相搏。

戰場消耗，即使可把經濟轉為戰爭經濟，以生產戰爭所需來刺激經濟增長，一如美國與俄羅斯現時的發展。但是，一方面排斥非戰爭經濟，另方面還需資金支付。且美俄為例，都不是自給自足的經濟，尤以美國為甚，對進口依賴沉重。進口需要供應，需要資金，若用負債方法來支付進口，總需要償還。在二次大戰中，英國的戰爭支出依靠從美國借貸，結果戰後負債纍纍，把大英帝國弄垮。俄羅斯有龐大的石油天然氣收入，包括協議的未來銷售收入，以及與沙特阿拉伯一起提價帶來的超額利潤。且戰爭支出的價格成本低於歐美，只要局限於烏克蘭，烏克蘭戰爭也可早日結束，俄羅斯問題不大。

倒是美國多條戰線展開，也戰情不利，靠發債維持，終不長久。金融危機威脅嚴重，如阿富汗例子，消耗過大，無戰勝的可能，便急急撤兵。同樣的反應或可在烏克蘭重複。以色列的蠻幹，把美國陷入中東危機的泥沼中，不易拔脫。美國只能繼續消耗，繼續發債，繼續加重金融危機的隱患。

美國等的消耗，包括戰爭作的種種破壞，需要實物補充，但補充未必在美國歐盟進行，因為它們已經去工業化多年。國際工業生產的重心轉移至中國及其他新興國家，補充的結果是進口和購買中國等的生產。於是美國，包括以色列、烏克蘭、歐盟在戰爭中的消耗，便要直接或間接向中國等購買來補充，代表着資金轉移。愈是消耗，愈是要依靠中國等的生產。戰爭持久下去，得益者當然是中國及其他生產國了。這是財富的大挪移。