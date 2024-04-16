2023年的下半年，美國國家安全顧問沙利文吹噓說，美利堅是中東和平的締造者，在華盛頓政府的努力下，地中海已享受了20年的和平。沒料到他話音剛落，約兩星期後，以色列便擂響戰鼓，以軍藉消滅恐怖分子組織為名，悍然進攻巴勒斯坦人聚居的加薩地帶，一輪又一輪的狂轟猛炸，至今已奪去當地3萬多人的性命，其中有七成是婦孺和孩子。

以色列向加薩發動攻勢，猶如在沙利文左邊的面頰上扇了一記耳光，如今臉上的紅色掌印尚未退去，他的右邊面頰又捱了一記耳光。本月1日，以色列突然攻擊伊朗駐敍利亞的大使館，事件造成10多人死亡，所謂「是可忍，孰不可忍」，故伊朗於香港時間14日凌晨，一舉發射多枚導彈和無人機向以色列還擊，規模之大，是近數十年來罕見。以伊兩國的恩怨情仇錯綜複雜，會否因此而將中東火藥庫徹底引爆，進而掀起另一次世界大戰，目前仍難預料。

世界局勢走到這般地步，歸根結柢，正是由於美國軍事、外交的主導者太不稱職，他們一直誤判形勢。美國前總統特朗普任內，白宮就開始錯認路頭，先後指稱北韓和中國在威脅國際和平。華府全副精力都放在東亞地區，偏生中朝兩國沒有挑起戰火，反倒美國本以為安全的歐洲和中東地區，卻接連爆發戰爭，2022年2月，俄羅斯兵犯烏克蘭；去年10月，以色列進攻加薩；如今以伊兩國的衝突，又不知何日方能終了。

今日的美國，不少軍事和外交主導者都是像沙利文般愚拙、無能。這群人不停向華府傳遞錯誤訊息，更提供不中用的意見。我說嘛，要想美國以至全世界走上正軌，應該先由清洗華府的情報和外交部門做起。