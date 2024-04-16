民進黨靠着在野分裂勉強維持少數執政後，不思反省爭取人心，反走回撕裂族群、意識形態掛帥的老路，重新舉起改革年金的大旗，將任何反對民進黨版年金方案的人都抹成反動派，把軍公教（軍人、公務員及公立學校教職員）污名化為不公不義的既得利益者，以此鞏固綠營的基本支持群眾。

軍公教當年的所謂18%優惠存款利率，是由於國民黨政府財政拮据，在無法給予軍公教人員合理薪資時，所採取的權宜之計。實際上這些軍公教退休後領的，是在職期間政府積欠他們的薪資。現在18%早已被砍，軍公教人員福利大減不說，退休年金還逐年遞減，在通脹愈來愈高的現代，這種作法會讓他們老無所依，引發更多社會問題，所以國民黨立委主張，應該要比照物價指數予以調整。

但民進黨以年金即將破產為藉口，非但不願調整，甚至還想進一步剋扣年金；為達此目的，動員了諸多側翼與媒體，將軍公教打成老年外省貪得無厭的族群，揚言若不改革，就沒有辦法完成轉型正義。可問題是，現今軍公教體系外省族群早已是少數，民進黨實際上要刪減的，絕大多數是本省人的利益，這又是為了甚麼呢？

理由很簡單，因民進黨長年鬥臭軍公教，將軍公教等同國民黨頑固保守勢力，深知這樣會招致軍公教怨恨，既然這些人的票不會投給我，那麼消費污衊他們就剛好而已。只是，軍公教是社會骨幹，一再貶低軍公教，只會讓人才流失，最後結果就是教育弱化、公務行政效率低下，軍隊戰力蕩然無存。而偏偏民進黨又嚷着「抗中保台」，一面砍軍公教福利，一面又要人去賣命，這到底是甚麼神奇邏輯？近年軍公教已經面臨嚴重人力缺口，民進黨再肆意妄為，最終必將斷送台灣的未來。