伊朗日前向以色列本土發射逾300枚導彈及攻擊無人機，報復以色列本月初空壟伊朗駐敍利亞大使館設施。襲擊在當地晚間進行，天上的無人機燈光加上攔截炮火，形成史上最大規模的軍事無人機大匯演，遠比香港的夜繽紛匯演璀璨和震撼。

西方傳媒形容伊朗打破了過去數十年的「代理人戰爭」模式，首次直接以本國名義攻擊以色列本土。實情是首先攻擊別國本土的為以色列，包括針對法律上等同伊朗國土的駐敍利亞使館、獲大部分國家承認為巴勒斯坦國土的加薩和約旦河西岸，以至公然吞併本屬敍利亞領土的戈蘭高地等等。伊方引用了以方邏輯，強調這是一次「自衞」行動，與以軍進攻加薩與轟炸黎巴嫩南部無異。

今次空襲最令人「驚喜」之處，是據報99%的導彈和無人機都成功被攔截，只有一名以籍女孩被導彈碎片波及受傷，無人死亡。而除了以色列，駐守中東的美軍、英軍，以至位處以伊中間的約旦也有參與攔截。惟即使美方官員和親西方傳媒，都不敢大讚己方的攔截技術如何先進或精準，因大家都心知肚明，攔截成功主因是伊朗早通過不同渠道通報其攻擊行動和意圖，以免各方出現誤判，令以巴戰火向其他地區蔓延。美國總統拜登也心領神會，在空襲後第一時間致電以國總理內塔尼亞胡，表明美方不會支持也不會參與任何反擊伊朗的軍事行動。

因此，將今次空襲稱為「匯演」實在極為貼切，不僅是各方在無人機攻擊和攔截技術上的一次「聯合」軍事演習，也是在國內政治、國際外交上的一場大龍鳳。大家都按照既定的劇本行事，將戰爭範圍和影響有效管控。有關做法源於美蘇舊冷戰時期，現於新冷戰再次大派用場。