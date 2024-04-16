澳洲新南威爾士省悉尼一個高檔商場上周六發生斬人案，造成6人死亡，17人受傷。警方尋日指，其中5名死者和大部分傷者都是女性，相信疑兇考奇係針對女性犯案。警方表示，已完成喺商場嘅取證工作，調查人員認為考奇專揀女性下手，並避免攻擊男性，網上流傳影片都可見到呢個傾向。

施襲孤狼刀手真正身份眾說紛紜。經調查後，新省警方日前終證實，刀手考奇來自國內昆士蘭省，估計其犯案行為或與心理健康出現問題有關。當地傳媒亦揭露，佢長年出現精神問題，亦熱愛武器，甚至喺網上大賣願當男伴遊廣告。若然刀手真係專揀女性下手，本身又當男伴遊，其性取向是否與仇恨女性有關，或曾受到女性傷害而產生特別憎恨女性情意結，相信亦係案件調查方向。

這宗發生喺悉尼商場嘅持刀殺人事件，令人想起澳洲2017年另一單襲擊事件。在2017年嘅事件中，一名男子刺傷其兄弟並挾持了一名女性人質後，故意駕車衝入墨爾本一家購物中心，導致6人死亡。今趟澳洲呢單斬人事件引起唔少人關注及討論，事關港人移民澳洲亦相當多。保安局根據申請「良民證」作移民目的等資料，估計2022年有1.03萬宗申請移民，目的地首位為加拿大，錄得3,700宗，其次為澳洲錄得3,100宗，至於美國則錄得1,100宗排第三。英國照計應該最多港人移民，由於英國冇要求簽證申請人遞交「良民證」，是以冇納入估算之列。

澳洲治安向來唔差，但世界立立亂，難估會否有人搭船到當地匿藏，成為「澳洲嘅假難民」，收到指示再現身行兇！斬人事件防不勝防，一把刀都可以搞到你雞毛鴨血，唔係一定要槍要炮甚至導彈㗎！