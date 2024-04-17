產評：社會消費向下沉　華得嚴防通縮臨

中國首季經濟數據出爐，雖然國內生產總值（GDP）勝預期，但無論是工業增加值、零售及房地產投資的景氣都遜預期，反映內地經濟的復甦步伐並不平衡。事實上，內地的物價持續企在低水平，社會消費信心持續不振，得高度提防通縮來襲。如何提振資產價格，加強財政與貨幣政策提振市道，實乃當務之急。奈何美息不明，美元偏強，人民幣與一眾非美貨幣一樣受壓，一定程度限制了刺激政策空間。也許讓資本市場發力，是應對這場債務與信心危機的關鍵一步，惜至今仍只聞樓梯響。

內地首季GDP增長5.3%，本來是為不明朗的今年開了好局。不過，細看其他經濟數據，就發現經濟復甦並不全面，隱憂仍在。先是3月及首季的工業增加值均低於預期，繼而是房地產投資持續大幅滑落。更令人驚訝的是，零售銷售增長遠遜預期，與物價受壓及進口收縮的現象一致反映消費市道疲弱。

導致消費市道不振甚多。首先，物價持續低迷，「遲買更平」的心態下，如何刺激消費？其次是人民幣持續走貶，手上有錢的都寧願投資實物如黃金或海外資產保值，本地投資與消費低迷不無原因。此外，內地資產價格受房地產債務問題拖累，估值長期不合理地低迷，官方一直說要搞資本市場，卻至今仍搞不起，缺乏財富效應，內外景氣又甚不明朗，消費信心可以從何而來？

內地消費降級，大概就是這大堆原因下所形成的社會現象，反正慳得就慳。本來有能力可以買奢侈品的，都大為收斂，變得踏實消費；消費能力稍遜的，都省吃儉用，留錢傍身；消費能力不足的，就是沒得花。如是者，誠如一些內地財經學者所講，大規模集中消費時代基本上已結束。若非內地的汽車產業政策傾斜，全力催谷較大銀碼的汽車消費，相信整體消費數字會更疲弱。但始終汽車是耐用品，不會每個月更換。城鎮化發展經年後，家電下鄉等舉措消化庫存的效用已褪色。

要刺激消費還得花點心思，分析社會需要，比如人口老化，如何發掘具消費潛力的銀髮族市場；又例如人工智能興起，消費電子產品智能化、聯網發展，也能推動消費電子產品市場加快更新換代。反正，若後續未見其他更有力的刺激消費政策出台，整體消費市道下沉的風險仍不容忽視。

雖然官方一直強調，內地不存在通縮，強調物價低迷只是暫時性，惟內部需求不振已是鐵一般的事實。通縮的陰霾揮之不去，也加大化解當前信心戰的難度。昨日人民幣中間價走貶，看來礙於中美息差問題，內地還是不會輕言再度大幅減息。一旦人民幣持續走貶，整體亞洲貨幣或要迎來一場腥風血雨，對經濟增長和消費信心又形成惡性循環，直至新的增長動能再次出現，資本市場賽道何時才開跑，自然是境內、外投資者都高度關注的焦點。

如今金融市場又醞釀山雨欲來，黃金市場牛氣沖天的異常表現，或反映金融危機快要來臨。投資者得及早做好風險管理，嚴陣以待。