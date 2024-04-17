世界視線：印尼求繁榮自主　拒中美間二選一

印尼是中國、美國在亞洲博弈中極力爭取的國家。印尼由逾1.7萬個島嶼組成，國土面積達190萬平方公里，人口超過2.7億，是印度、中國、美國之後的第4人口大國，也是全球最大的回教國家，印度、美國以外第三大奉行民主選舉的大國。經濟方面，以購買力平價計算，是世界第七大經濟體，在東盟是第一大。世界上有60%海上貿易經過印尼水域，中國海上貿易經過它的更達67%。

印尼有豐富的油氣、金屬礦產及農業資源，早在1602年就被荷蘭殘暴統治，二次大戰期間曾被日本佔領；日本戰敗後，由1945至1949年經歷獨立戰爭，之後荷蘭政府才接受其獨立，走上經濟發展之路。冷戰時期印尼備受美國和蘇聯影響，如今中國和美國在印尼的投資都以百億美元計算。印尼三軍超過40萬人，更不斷現代化，目前印尼的軍備99%來自土耳其、美國、德國、法國和英國，有一定的軍事實力，誰爭取到印尼就可保障在東盟得到最大支柱。

印尼是東盟發起國之一，目的是與其他成員謀求共同經濟發展，以及抗拒中國；但到了新世紀，中國經濟實力快速增長，印尼開始在策略上為了經濟利益而靠攏中國，同時亦與美國維持長期以來的軍事聯繫，美國提供超過10億美元軍備，訓練上千軍人及恒常舉行演習，但兩國不結盟，以免刺激中國，印尼政府稱之為「動態平衡」。

印尼和美國政府在政治及軍事上看待中國的態度截然不同，印尼認定美國是要維持其世界霸權而視中國為威脅的對手，但印尼亦理解中國除了和部分東盟國家有南海主權爭議外，是沒有政治侵略的野心。更何況，南海問題其實是可以透過協商及共同開發，以「共贏」方式解決。

此外，中國長期是東盟最大貿易夥伴，貿易額更驚人地由2020年的6,800億美元，急增至2022年的9,750億美元。中國承建耗資73億美元的雅萬高鐵，亦充分反映中國政府的合作努力和善意。印尼最近的社會研究顯示，印尼民眾過半數拒絕在中美之間二選一，他們認為國家強大及國土遼闊，擔心的不是外國軍事威脅，而是國內仍然存在的回教極端恐怖主義。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻