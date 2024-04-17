娛圈單打：細個唔露大個露　女神原來好雙乳

香港電影金像獎賽果塵埃落定，估唔到竟然惹來爭議，除咗本欄質疑乜嘢獎項都攞唔到、最後卻攞咗最佳電影的《毒舌大狀》唔知憑乜外，影帝影后一樣議論紛紛，余香凝被斥唔夠班，梁朝偉又被評冇新意，原來大家都好難服侍！

不過，若講到紅地氈上誰人艷壓全場，似乎眾望所歸、全民公認，就係鄧麗欣（Stephy）！佢當晚以一襲黑色透視Deep V晚裝長裙現身，甫登場即令人眼睛放光，皆因Stephy激罕性感，同佢平時的密實形象截然不同。大家都驚嘆女神禾稈冚珍珠，原來係好雙乳之人！有鹹濕仔即時翻查Stephy仲係「餅女」時期的靚相，比較發現當時的Stephy身材只係少女級、平平無奇，家陣簡直二次發育，女人味滿瀉！

都話女人心海底針，其實女人的身材，比女人心更加變幻莫測！Stephy今回小露性感，即獲狂讚靚絕全場，連向以性感形象示眾的林明禎都被比下去，難怪被譽為中女天花板。

話時話，唔少年輕時守身如玉的玉女明星，堅持死都唔露，到年紀大了，先至衝破枷鎖露一番，好多人都唔明點解。例如連咀戲都Say No的松松姐姐，去年到美國登台，以「五十路」高齡忽然解放雙乳，以性感戰衣登場，嚇窒唔少網民。

咁當然，Stephy只係40歲啫，仲係一枝花之年，露少少非常及時。女人心不難明白，做女嗰陣，賣青春活潑已經搵到食，根本唔使賣身材；家陣成熟不少，事業有成，愈來愈自信，亦唔再介懷旁人目光，只要本小姐喜歡，露又何妨！