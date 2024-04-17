日前，伊朗動用了數百件飛行武器，攻擊以色列本土，以國素來被稱為「中東惡霸」，他們會否還擊；假如還擊，又會否引發中東地區的全面戰爭，應是目前世界上最惹人關心的話題。

依現時形勢看來，相信以色列應會還擊，但大多只是適可而止，中東大戰暫時不會打起來，因為伊朗根本不想打，正如俗語所謂「一個手掌是拍不響的」。

今次衝突的始作俑者是以色列，在本月1號，以軍突襲伊朗駐敍利亞大使館，造成10多人死亡。當時全球屏息靜待，且看在事發後的兩、三天內，伊軍會否以雷霆之勢，對以色列發動反攻。豈料一整個星期過去了，伊朗還是沒有動靜，直至足足兩星期後，才開展一次沒有殺傷力的反擊戰。

為甚麼伊朗要用上兩星期的時間才發動反攻呢？原因再明顯不過，就是讓以色列作好準備，務求他們的「鐵穹」防空系統，能夠盡量攔下來攻的導彈和無人機。當以色列被襲之後，傷亡人數不多，事情就不會再鬧大，兩國都能有下台階。

以色列的「鐵穹」系統，是否當真如傳言般厲害？答案當然不是，去年10月，哈馬斯組織只是向以色列發射了約3,000枚土製火箭炮，但這次的飽和攻擊，已經使「鐵穹」系統無法應付，大量以國的平民被炸死、燒死。今次伊朗的攻擊，是盡量因應「鐵穹」的能力而施展，射去的導彈和無人機，合共數目只有數百，因此以軍的防空系統蠻神氣，宣稱攔截的成功率達九成以上。說穿了，其實是伊朗不想認真去懲罰以色列，只是在世人面前做一場戲而已。德黑蘭的態度既是如此，相信中東大戰暫時不會爆發。