隨着美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）邀請日本作為合作夥伴，美澳日菲在南海附近進行首次四國聯合軍演，再加上美日菲領袖舉行了首次三邊峰會，宣布三國合作將進入新時代，美國在亞太區的新冷戰部署已基本「齊腳」，進一步加強對中國、俄羅斯與北韓的包圍網。

若以政經及軍事實力，政權穩定性，以及忠誠聽話程度來排名，美國的第一亞太盟友為日本，次之為台灣。澳洲與南韓的實力雖不俗，但親美忠誠度不及日台。菲律賓則政權欠穩，實力也欠佳。至於新西蘭，似乎已選定效法新加坡，不在中美之間選邊站，令美英澳紐加組成的「五眼聯盟」作用銳減，這也是美國近年重點發展AUKUS的原因。印尼、馬來西亞、泰國及越南等東盟國家，則愈來愈傾向中國多於美國。

在地球的另一面，旨在阻止北約東擴的俄烏戰事，最後反而加速了其擴張。向來中立的芬蘭與瑞典先後加盟，烏克蘭亦已成了北約的「事實成員」，惟其領土和實力已大不如前。與此同時，俄烏及以巴戰事加劇了歐洲的內部分化，以及土耳其與其他北約成員的分歧，但土耳其的走向仍要視乎總統埃爾多安會否真正下台。此外，雖然大部分歐洲國家都強烈反俄，但是堅定親美反中的其實不多。

在中西亞方面，以巴戰事令美國的中東朋友進一步減少，其最堅定的盟友以色列更遭全球孤立，不過親中俄的伊朗和敍利亞在區內的盟友也不多。中亞已是中俄的世界，美方多次在區內策動顏色革命都失敗。南亞的巴基斯坦及斯里蘭卡雖然政治動盪，但對外仍是親中為主，馬爾代夫亦轉為親中。餘下的印度強調自主自強，與中國競爭但非正面對抗，並希望同時與美俄友好，在新冷戰中左右逢源。