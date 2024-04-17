德國總理紹爾茨周日抵達中國重慶市，展開3日訪華行程，期間轉到上海市和北京市，並與中國高層官員會面。今趟係紹爾茨2021年底就任總理以來，第二次訪問中國，陪同佢嘅包括環境、農業和交通3名內閣部長，亦有多名德國工業代表，全係響噹噹企業嘅行政總裁，例如西門子、寶馬、平治等。

顯而易見，紹爾茨就是希望能夠同中國多做生意，以挽救國內經濟近兩年嚟嘅極度低迷。2023年，德國嘅國內生產總值（GDP）萎縮0.3%，被國際貨幣基金組織認為係該年度增長最弱嘅主要經濟體。德國作為全球第三大出口國，依家淪落成咁，試問顏面何存？

德國工業對天然氣有着巨大需求，卻在俄烏局勢惡化之後，面臨斷崖式嘅供應短缺。從汽車到化工用品和醫藥製品，這些德國最重要嘅產品製造流程，全部離不開天然氣，天然氣供應鏈也就成了德國嘅死穴，由於不能自產，德國人使用嘅天然氣95%依賴進口。俄烏戰事令德國失去俄羅斯廉價嘅天然氣，意味着德國嘅好日子已一去不返！德國喺默克爾長達16年嘅執政時代，穩居歐盟龍頭地位；如今歐盟龍頭，如果有民調，法國相信可以取而代之，皆因法國國力正在上升，而德國正在下沉！

法國作為擁核國家，也就難怪總統馬克龍對美國都夠膽硬起來，經常把「戰略自主」掛在嘴邊，並且力推「歐洲軍隊」理念，認為歐洲唔應該聽晒美國支笛，應有自己獨立自主嘅骨氣！法國唔似德國要靠他國供應天然氣，其境內50多個核電站，不僅為國內提供電力，於2023年更超越挪威，成為歐盟境內最大能源輸出國。再講吖，法國已連續4年GDP增速跑贏德國，你話紹爾茨怎能不頻頻訪華！