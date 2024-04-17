中美貿易戰打了6年，最近科技戰亦在升溫，除了與錢有關的爭鬥，中美間較勁最狠的其實是意識形態與綜合實力的王者之爭，近期美國對華不斷出制裁招，但到關鍵的軍事溝通、高層協調，美國又不敢輕易越紅線，真正是又要撩又怕撩出事。

這個月中美在軍事上便幾度交手，美國拉攏盟友在南海幾度演習，中國則展開實戰演訓、軍事演習，名目繁多的行動後，便是你騷肌肉，我騷拳頭。

在這些滿是硝煙味的隔空較勁前，中美軍方還有一個重要行動。自從美國眾議院前議長佩洛西竄訪台灣後，中美海上軍事安全磋商機制會議便被中方叫停，而上月底，中美軍方恢復了這個會議，美方表現得頗雀躍，因為害怕中國真的翻臉。

這次會議基本上是有微妙共識的各說各話，中方強調艦機安全與國家安全密不可分，中國反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全，會依法依規回應一切危險挑釁行動，堅定維護自身領土主權與海洋權益。美方則強調美國會繼續在印太地區執行任務，並會與解放軍及區內其他軍事力量溝通，避免發生意外和誤會。美方還稱，為解放軍履行對海上協議的承諾感到鼓舞。

這些官話應怎麼解讀呢？雙方立場其實未變，中美均會繼續按目前情況執行各自任務，中國重視國家安全、主權，美國重視海空安全。

焦點是，中美在會議中對2021年後「中美海空相遇安全行為準則」執行情況進行了評估，美媒會後引述美方匿名官員的放風，指「過去幾個月中國軍機和軍艦的不安全事件減少」，這個說法完全從美國視角出發，可算無稽。若從中方視角出發，這句話的潛台詞其實是引起中國反抵近偵察的事件少了。事實是，在中方停止與美國進行軍事高層溝通機制期間，美國對抵近中國海域的活動，戒備及警覺性都更高，因此與中國艦機近距離互動的機會當然減少了。

然而，這絕不代表中美軍事關係和睦，而是佩洛西挑釁事件後，中國反制動作太強烈，美國嘗到了缺乏高層軍事溝通的大患，因而不得不收斂抵近中國的艦機活動。可是中美恢復海上軍事安全磋商機制後美國會否故態復萌？值得注意的是，本月7日，美國拉上其亞洲盟友澳洲、日本和菲律賓，在南海的菲律賓專屬經濟區內展開海上合作活動，開展反潛戰、艦船通訊、編隊航行訓練。此外，亦有美菲聯合軍演。美軍與盟友在南海拚命晒軍艦，同時又不想中國還擊時出現危險動作，美式異想天開果然千年不變。

說來說去，美國對中國的策略很矛盾，既要打壓，又怕被反噬；既想給中國添麻煩，又怕麻煩最終拖累自己，結果便是中美之間一邊喊管控分歧，一邊又不停你來我往。既然綜合實力的王者之爭繞不過去，意識形態又無法調和，那就在可控的範圍內耗下去吧。