莫斯科應對俄烏之戰，在打仗方面不需要中國軍事幫助，在談判方面則需要中國。當然，中國「受邀」促成俄烏談判一定會秉承公正無私立場，對此中國已在去年發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出12項主張。過去一年，中國代表奔走各方，對有需要的各方提供幫助。

烏克蘭和美西方對中國的立場是不相信、不以為然，這是當下的中俄戰略合作關係，以及他們對中國懷有偏見造成的。不過正因如此，他們不能不重視甚至不能不需要中國在政治解決烏克蘭危機，基輔和莫斯科有朝一日不能不談判時的重要角色和作用，然而他們因為有偏見，看不到「中國主張」的客觀公允，從實際出發，最有利於解決問題罷了。

莫斯科方面，就比美國西方和烏克蘭智慧得多、聰明得多。俄羅斯外長拉夫羅夫日前表示，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰在內的中國12項主張文件，是至今最合理的方案、最明確的方案。拉夫羅夫說，對俄羅斯而言，最重要的是該文件基於對俄烏衝突原因及消除這些根源必要性的分析，其結構是從綜合到具體都符合邏輯；拉夫羅夫說，雖然有聲音批評該方案含糊不清，但他認為這是偉大的中華文明，提出討論的一個合理方案。

美西方肢解蘇聯後大搞北約東擴，挑唆俄烏衝突，打代理人戰爭，進一步削弱俄羅斯，是俄烏戰爭直接和根源性原因。對此，普京不得不發起「特別軍事行動」收復失地，「去納粹化」，拯救烏克蘭的俄裔於水深火熱，令「烏克蘭中立」，不得加入北約，保障俄起碼的安全。這個根源性問題，可在戰場上解決，亦可在談判桌上解決！「中國主張」看到問題的發生和解決的根本邏輯，相比澤連斯基提出的「和談方案」，拉夫羅夫說其方案如同一份「菜單」，「你可以從中選擇你想要的」，「而中國的方案是相互關聯、互為制約」。烏克蘭見不及此，尚有烏官挖苦嘲笑中國，可謂蠢得交關。