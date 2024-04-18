若要選舉當今世界最沒有骨氣的國家，日本認了第二，其他國家不敢認第一。自從二戰戰敗後，日本就對美國俯首帖耳，唯唯諾諾，比哈巴狗還聽話。君不見，首相岸田文雄日前訪美，在國會演講中極盡諂媚之能事，甚麼「我從小就對美國有一種親切感」、「我們的關係從未如此緊密，我們的願景和方法從未如此一致」等等，簡直是肉麻當有趣。小日本奴顏婢膝，自己不尷尬，尷尬的就是別人。

中國外交部發言人曾如此評論日本：仰人鼻息，甘當附庸。日本網民的回應是：不做美國的附庸，難道做中國的附庸？由此可見，小日本對充當美國附庸不以為恥，反以為榮。既然如此，日本何不索性併入美國，成為第51州？

其實嚴格來說，日本已經成為美國一部分，空有國家之名，而無國家之實。美軍基地遍布日本全境，說得好聽叫保護，實際上就是控制。東京羽田機場起降的民航機之所以要繞開東京上空，就是因為這片天空處於美軍控制之下，二戰結束至今依然沒有任何改變。而美國總統訪日，更是直接從美軍駐日基地進出，完全漠視日本主權。大家說說看，這還能算是一個正常國家嗎？

最具諷刺意味的是，日本一直希望實現「國家正常化」，成為政治和軍事大國，甚至妄想成為聯合國常任理事國，在全球舞台上發揮更重要的作用。但問題是，日本已沒有獨立自主可言，連基本國格也丟失，如何實現國家正常化？又如何成為政治和軍事大國？過去還有一些日本人敢對美國說不，而現在這種聲音幾乎已完全消失，許多日本人明知美日關係並不平等，也不敢有任何怨言。尤其是日本政客，爭相向美國獻媚，一個比一個無恥。當年安倍已算是厚臉皮，沒想到岸田猶有過之，果真是青出於藍而勝於藍。

日本人的普遍特性是欺軟怕硬，他們選擇緊靠美國，無非為了依附強權，狐假虎威。特別是眼見中國日漸崛起，小日本既焦慮又恐懼，深知自己無力抗衡，只好加緊巴結美國，拉大旗作虎皮。但他們顯然忽略了一個事實，美國實力今非昔比，全球影響力逐漸衰落，而中國還在不斷上升，大有後來居上之勢，日本緊緊綁定美國，充當反華急先鋒，難道不考慮後果？「恃交援而簡近鄰」，依仗盟國援助而怠慢鄰國，正是亡國之道也。