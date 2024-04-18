雷聲大，雨點小，可說是伊朗今番報復以色列的最貼切形容。以色列轟炸伊朗駐敍利亞大使館，激起伊朗國內以至整個伊斯蘭世界震怒。伊朗揚言以牙還牙，但部署良久仍未行動，直到數日前終於對以色列本土發動空襲，出動了300件無人機與導彈，惟九成九被攔截，除了一名以國女童被碎片擊中受輕傷，以色列無人死亡。

此次報復，反顯示出伊朗的忌憚。德黑蘭事先張揚將會作出空襲，好讓以色列及其盟友早作準備，美、英、法均有派員助以色列防衞。顯而易見，伊朗並不是動真格，只想向國內有所交代，不敢玩真的惹怒美國。伊朗雖然已被指為擁有核武，但承受不起中東大戰對國家以至世界的毀滅性後果。

明刀明槍不敢大戰，不等於伊朗不打代理人之戰。其支持的回教武裝組織如黎巴嫩真主黨等，肯定會有所反應。與此同時，以色列氣燄囂張，揚言伊朗必會付出代價，以國軍方亦證實，黎巴嫩真主黨一名高級指揮官，在以色列一次空襲中死亡。

如果以色列繼續反報復，而又如果伊朗繼續忍讓，伊朗何以繼續做伊斯蘭世界的領袖？今次以色列「安然無恙」，主要是因為伊朗無心與美西方為敵，發動空襲前早就作出通報，外界形容為「做大龍鳳」；惟一旦以色列將伊朗逼到牆角，伊朗不得不認真反擊，大不了兩敗俱傷，恐怕以色列不可能笑到最後。君不見，去年10月哈馬斯突襲，飽和攻擊令以色列的「鐵穹」毫無用武之地。連哈馬斯都做得到，伊朗會做不到嗎？

拜登政府現在十分頭痕，只能盼望上帝保佑以色列「生生性性」。美國已無力約束以色列，要是內塔尼亞胡不計後果跟伊朗扛上，美國只能一起掉入萬劫不復的泥沼。