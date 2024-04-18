論防空系統的密集程度，世界上排名第一的是以色列，排第二的是台灣，兩處地方經常被合而論之。日前，伊朗向以色列發動空中攻擊，以軍的「鐵穹」系統全面開動，聲稱成功擊落99%來犯的導彈和無人機。這個消息傳出後，不少反華或鼓吹台灣獨立的分子奔相走告，說既然以色列能夠守得住，台灣也同樣可以，寶島從此不必懼怕解放軍的威脅。

世界上有些人，總愛自己欺騙自己，他們根本不願意考究，甚至不願意面對現實。正如昨日本欄所說，以色列的「鐵穹」系統，今次能夠成功截擊大部分入侵的飛行武器，只是因為伊朗故意讓對方成功。在這當兒，德黑蘭政府不想跟以國全面開戰，因此這次攻擊乃故作姿態，好向國民交代而已。攻擊前的48小時，伊軍已變相通告了以色列以至對方的盟友。到正式發動攻勢時，以色列不是孤軍作戰，更不是獨力抵擋，美國、英國、約旦都有派出戰機協助防護。

即使以色列及其盟友，早已鋪設了嚴密的防空網，但伊朗還是小心翼翼，不敢作飽和攻擊，射出的導彈和無人機，合起來也只有300多件，像是生怕你不能完全攔下來。假如中國大陸要攻打台灣，陣勢可不一樣，人民子弟兵不出手則已，一旦出手，當然不會遷就你的防守力來打。今次伊朗派出的無人機只有約180架，解放軍如果出擊，動用的無人機恐怕不止1,800架。強如以色列的「鐵穹」，尚且無法應付上千個飛行物的襲擊，更何況台灣所用的防空系統，還要等而下之。

所謂「前車可鑑」，看過以伊兩國這一場空中格鬥，台獨分子更應死心。他們滿以為台軍可以守得住寶島的天空，恐怕只是紙上談兵罷了。