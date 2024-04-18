以色列月初轟炸伊朗駐敍利亞大使館，伊朗時隔多日終向以色列發動空襲還以顏色。事件會否擴大很視乎美英等國能否勸服以色列不還手。這次事件表面上是以伊之間的矛盾，但實際上卻是以色列想將美國拖落水。以國總理內塔尼亞胡儼然成為了國際社會的麻煩製造者。

如果說以色列去年進軍加薩地區，除了報復哈馬斯襲擊，還有擴大對加薩控制的企圖，這次攻擊伊朗更多的是政治計算。因為從地理位置上來看，以伊中間隔着伊拉克和敍利亞等國，兩國並不接壤。而且伊朗軍力強大，不是巴勒斯坦，以色列不可能佔領伊朗。更何況以色列進軍加薩後，伊朗雖然一直批評，但也沒有做出太多的實際行動。以色列主動襲擊伊朗大使館，唯一的合理解釋就是想把美國拉進戰場，進一步支持以軍在加薩的行動。

但從各方反應來看，無論是美國、歐洲還是伊朗，都無意見到戰事升級。空襲發生後，伊朗駐聯合國代表隨即表示行動告一段落，言下之意是以軍不還手就算數。美國也要求以色列不要報復，英國外交大臣卡梅倫更說現在是時候用自己的大腦去冷靜思考。

伊朗這次空襲只是挽回面子的象徵性攻擊，大部分導彈都被以國及其盟友攔截。而以色列的好戰行為也幾乎得不到其他國家支持。不過事情能否平息，仍要看美國可不可以控制住內塔尼亞胡。

換個角度來看，今年是美國總統選舉年，內塔尼亞胡的聰明計算隨時引火自焚。在早前的美國民主黨初選中，密歇根州已經有逾10萬選民通過投票表達對白宮親以色列立場的不滿，警告拜登如果不改變立場將會輸掉大選。以色列襲擊的國家愈多，拜登的壓力就會愈大，隨時要被迫調整親以政策。