今年第一季中國GDP增長5.3%，明顯高於市場預期，按說已是相當不錯的數字，即使未必是「風景這邊獨好」，在主要經濟體中也是名列前茅。但外界反應還是異常冷淡，負面評價似乎比正面評價還要多。西方媒體更是照例唱衰，從中找出一大堆「問題」，試圖證明中國經濟形勢還很嚴峻，前景悲觀。這種論調並不奇怪，這些年中國公布任何經濟數字，不管好壞都會引起各種質疑，西方媒體也總會在雞蛋裏挑骨頭，大家早就見怪不怪了。

有美媒煞有介事地分析道，中國經濟沒辦法回到過去那種高速增長。這不是廢話嗎？以當今中國的經濟體量，若是回到過去那種高速增長，豈不是很快就會拋離美國？不是說中國經濟沒有問題，內部消費需求不振、通縮風險揮之不去、地產泡沫和地方債隱患仍未完全清除等等，這些都是事實，但試問當前哪個國家沒有問題？如果美國經濟真如自己吹噓的那麼美好，華府高官何必排隊上門求中國？如果德國經濟不是遇到麻煩，總理紹爾茨何必帶領一眾商界巨頭訪華？

家家有本難唸的經，近年受到疫情和戰爭影響，各國經濟普遍低迷，加上美國肆意推動脫鈎斷鏈，更是導致全球產業鏈和供應鏈大亂。中國出口固然受影響，不得不另尋出路，而美國也好不到哪裏去，表面上消費強勁，實際上是以瘋狂印鈔和發債換來，這種以債養債的日子不可能維持太久。聯儲局遲遲不敢減息，正是因為有難言之隱，萬一減息導致美債崩盤，美元霸權不保，老美的好日子也就到頭了。

相對而言，中國經濟問題並沒有那麼嚴重。有位美國學者說得對，近年西方鼓吹的「中國見頂論」，顯然低估了中國經濟韌性，中國對世界經濟的貢獻率可望繼續保持在三分之一左右。他並列舉了一些數字，中國實際GDP比新冠疫情前增長了20%，而美國僅增長8%；儘管有消費疲軟的說法，但中國去年人均消費增長了9%，收入增長了6%。數字最能說明問題，中國經濟是否見頂，沒有必要爭論，一切留待事實證明。

對中國人來說，既不能盲目樂觀，也不宜妄自菲薄。中國擁有超大規模的市場，還有全球最完整的產業鏈，更有獨佔鰲頭的工業增加值，這些因素注定了中國經濟具有強大的韌性和潛力，足以抵受任何外來衝擊。