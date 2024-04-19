日本政府日前發表《外交藍皮書》，再次渲染中國威脅論，形容中國是日本最大的戰略挑戰，毫無新意；反而時隔14年後再用「夥伴」一詞形容日韓關係，背後的含義重大。

南韓和日本是鄰國，也是美國在亞洲的核心盟友，不過日韓關係一向不是很好。美國總統拜登去年8月成功拉攏兩國元首在華盛頓舉行三國峰會，會後同意加強一系列合作，令美日韓三方關係出現近年罕見的蜜月期。今年東京政府在《外交藍皮書》中對南韓的描述，印證美國已成功團結日韓，在東北亞地區形成與中國抗衡的陣營。

但客觀而言，日本和南韓的往來仍然暗湧處處，當中除了慰安婦和勞工問題，獨島（日本稱竹島）的領土爭端是最為棘手的，因為領土問題一向是零和關係，必然有吃虧的一方，大家都不願意讓步而被扣上國賊的帽子。目前獨島由南韓控制，首爾政府處於主動地位，所以日本每年都會在《外交藍皮書》提出竹島屬於日本領土的陳述，結果自然會觸發韓方抗議。由此可見，去年以來日韓關係的改善，只是暫時掩蓋兩國間的固有矛盾，而無法將其徹底消除，大家很難和解。

美國在獨島主權問題上的立場本來很重要，但華府也不敢偏幫任何一方，畢竟日韓都是盟友。美國只能依仗自己在同盟關係中的優勢地位，促成兩國暫時擱置爭議。然而這種來自外壓的做法只能收一時之效，日韓關係依然相當脆弱。

反觀中國與南韓，自上世紀90年代建交後關係一直穩固向前發展，直至近年南韓對中國崛起出現負面認知，雙方關係才倒退，但兩國其實並沒有結構性的利益衝突。北京當局應好好利用日韓之間的領土矛盾作為突破點，拉攏南韓投到己方陣營。