昨日談到，厄瓜多爾總統諾沃亞下令特種部隊強闖墨西哥大使館，帶走躲在裏面多時的前副總統格拉斯。格拉斯除了在國內政治與諾沃亞為敵，分屬左右陣營，工程師出身的格拉斯涉及的部分貪腐指控，更與中方在厄瓜多爾的「一帶一路」建設項目有關，因而成為立場親美的諾沃亞的追擊對象。

事發後先後與厄國斷交的墨西哥、尼加拉瓜和委內瑞拉，正好是拉丁美洲的左翼政權代表。3國現有政府皆與中國友好。墨西哥據報將批准中國汽車企業比亞迪在當地設廠，希望通過美加墨自由貿易協議，突破美方對中國製電動車的關稅及技術封鎖。尼加拉瓜在2021年底宣布與台灣斷交，與中國恢復邦交後，中方的投資與援助立即接踵而來。委內瑞拉總統馬杜羅與美國的仇怨更不用多說。因此有評論認為，今次事件不單止涉及拉丁美洲的左右勢力對決，也跟中美的新冷戰角力有關。

拉丁美洲過往被視為美國的後花園，除了僅餘的美洲共產政權古巴，其他大部分國家長期在經濟上依賴、在軍事上怯於美國。但隨着當地民眾受夠了美國的欺壓，中美政經實力此長彼消，以及多個左翼政權近年先後經選舉以至政變上台，中方某程度已可跟美方在當地分庭抗禮，包括取代美國成為多個拉丁美洲國家的最大貿易夥伴，以及成功促使多國先後與台灣斷交。

「電鋸狂人」米萊與年僅36歲的「富三代」諾沃亞，去年分別當選阿根廷和厄瓜多爾總統，被視為拉丁美洲右派與親美勢力的復辟。但米萊聲稱可重振阿根廷經濟的承諾八成不會兌現；諾沃亞競選時誓言打擊黑幫毒販，但最後卻引發全國動亂，又藉着宣布戰爭狀態來打壓異己。兩個政權看來不會長命。