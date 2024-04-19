日本首相岸田文雄日前國事訪問美國，受到高規格接待，岸田為咗喺美國國會參眾兩院聯席會議上發表英語演講，據悉進行「特訓」，聘請一名曾為美國總統撰寫演講稿嘅寫手，為講稿錄音，令岸田可以聽錄音反覆練習。呢次係日本首相首次僱用美國總統嘅演講撰稿人，然而岸田嘅努力並沒有感動日本國民，反而惹來劣評，指佢有時間練習英語演講，不如多點關注民生；而且日本並非美國殖民地，係獨立國家，演講應以日語進行，何必自降國格擺出一副奴才相。

岸田嘅外交政策一面倒向美國彰彰明甚，佢國事訪問美國，表示此行將向世界展示美日關係比以往更堅如磐石；佢與拜登嘅會談，雙方達成約70項包括太空、能源、新興科技、量子計算等領域合作。岸田今趟亦送贈250棵櫻花樹樹苗予美國，預祝美國於2026年建國250周年，「願櫻花永遠盛開，象徵美日關係牢固」云云。

事實上，日本情傾美國，《中日和平友好條約》根本名存實亡。可是，最近日本政府發表年度《外交藍皮書》，對於中日關係，指中日兩國對地區以至世界嘅和平與繁榮均有巨大責任，日本推進與中國的戰略互惠關係，構建具建設性的穩定中日關係，要求中國在懸而未決的難題上對話，在共通嘅議題上合作。最可笑嘅係，日本同時呼籲中國立即撤銷因應福島核廢水排海實施嘅水產進口禁令，指禁令冇科學根據。

日本嘅所作所為可謂荒謬，其外交政策倒向美國，依家又喺《外交藍皮書》廢噏甚麼「中日戰略互惠」，根本就係語無倫次，人格分裂。修辭立其誠，不誠無物，所謂「中日戰略互惠」，恐怕連日本民眾都唔信，廢噏治國，難怪岸田民望一直低於30%！