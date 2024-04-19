中國人有句話，叫做「再窮也不能窮教育」。筆者原則上非常認同，因為教育是對未來和下一代的投資，故即使政府現時面對嚴重財赤，大部分社會人士都同意不應向教育開刀。但這不等於不應對沿用的資源分配和做法作出檢討及適當調整，以達致善用有限的公共資源，為學生福祉及整體香港發展帶來更大的效益。

例如有市民質疑，近年香港少子化日趨嚴重，適齡學童人數持續下跌，為何近幾年政府用於中小學及幼稚園的開支還會大幅增長，至今仍未有顯著回落。教育界的說法是，某間學校的學生減少，不代表其教學支出會減少。亦有不少人覺得，教育界似乎只關注教師職位數目及其薪酬福利不會減少。

最近有教育界人士提出，政府應要求現時每級仍可開足5班的中小學縮減為4班，以紓緩弱勢學校的收生不足和殺校壓力。筆者對此不敢苟同，雖然小班教育原則上是好的，但若縮到一班只有十來個學生，每一個年級都縮剩只有一班，整間學校各級學生加起來都不夠100人，不僅資源未能善用，對學生的全人發展也並不健康，影響其社交與群體生活。

再者，雖然學生人數結構性地減少，部分學校收生仍舊大排長龍，肯定是有其成功和優勝之處。這並不代表所有面對收生不足的學校都是差勁或不夠努力，但家長與學生已作出選擇，當局應對辦得好、受歡迎的學校加以支持，而不是反過來壓制它們，強迫其縮班減收，以拯救一些因種種理由而難以持續的學校。

教師專業的穩定性是重要的，當局應協助被殺校的教師，與面對教師流失的學校做好配對。但更重要的是學生，要確保學校「被殺」前仍提供良好的教學，以及為有需要轉校的學生做好支援。

此外，雖然整體本地生和跨境學童減少，但本地非華語學生人數近年卻不跌反升，估計是來自生育率普遍較高的南亞裔家庭，他們是香港未來勞動力以至整體發展的一支生力軍。政府表示已投放不少資源，促進少數族裔學生學好中文，融入社會，以及消除主流華人社會對他們的歧視。但不少人都覺得其成效只屬一般，少數族裔從事低收入工作及面對貧窮問題的比率還是偏高。教育局、平機會、民青局等都要再想想辦法，更有效地促進少數族裔人士向上流動，為香港發展作出更大貢獻。

學生人數減少，除了因為少子化，早前出現的移民潮及海外升學潮也是因素之一。隨着疫情完結，香港社會轉趨穩定，加上多個海外國家先後收緊外來人留學、打工及入籍條件，最近有愈來愈多港人選擇回流。當中較多是在職男士，其子女因為已適應外國的課程和學制，或無法好好運用中文而較難回流，連帶其母親亦被迫繼續留在外國照顧子女。教育局應提供適切的政策措施，鼓勵有意回流的港人舉家回港發展，如同協助其他來港專才一樣。