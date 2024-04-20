正論：破產清盤續升　經濟前景未明

市場寄望港府為樓市全面「撤辣」後，經濟會急速反彈，向上趨升，事實是否如此？破產管理署公布，上月個人破產呈請達到783宗，按月急升近21%，按年升近2.8%。是自去年11月以來新高。強制公司清盤呈請上月更有69宗，按月勁升三成，屬兩年以來的新高；至於上月發出的接管或破產令多達641宗，按月升近16%，按年升近28%。種種數字顯示，經濟陰霾密布，前景未明。

事實上，破產管理署早前公布1月份個人破產及強制公司清盤呈請數據，已證明經濟情況不妙，個人破產個案及強制公司清盤呈請個案，全部都屬近年新高。如今相關數字繼續上升，反映撤辣後仍無助扭轉頹勢，加上息口仍然高企，股市持續疲軟，均令破產和清盤情況惡化。何況北上消費熱潮愈演愈烈，僅今個復活節，超過200萬港人「出走」，益發令本地消費市道不振，商界叫苦連天。

樓股好壞，直接影響市民身家和企業利益，若樓股齊升，市民願意消費，商界願意投資，中小企亦可以更靈活周轉，整個經濟環境活起來，破產和清盤便會大減。可惜事與願違，樓市交投量在撤辣後雖然一度急增，但樓價頂多止跌，並無顯著上升，衝了一輪後，現在又淡靜起來。股市同樣沒有起色，沒有急跌已是「還得神落」。西方媒體將香港形容為「國際金融中心遺址」，大唱「香港玩完」論，當然是立心不良；但若不因人廢言，香港經濟在疫後沒有復甦，甚至持續委靡，也是不爭的事實。

屋漏偏逢連夜雨。調查指出，香港貨櫃碼頭排名首次跌出全球十大，僅排名第11。上海排在榜首，去年處理4,900多萬個標準箱；其次是新加坡和寧波；香港去年只處理1,434萬個標準箱，按年下跌一成四，連續7年下跌，深圳、廣州港口排名都比香港高。曾幾何時，香港貨櫃碼頭是全球最繁忙港口，但俱往矣。難為港府依然自我感覺良好，自稱香港仍有優勢，把頭埋在沙堆。正如物流業界所說，貨櫃經香港港口入內地，要支付跨境運輸費，碼頭處理費又比內地貴，每個箱的成本要多付2,000元，請問如何競爭？優勢何在？

香港過去靠炒樓炒股致富，帶動消費市道暢旺，但這種老好日子已一去不返。外界敦促港府經濟轉型，高官亦自吹一直致力推動，但說了就算，坊間至今仍看不清楚出路。有議員早前提出「大哉問」，直指財金官員認為今年經濟將會進一步擴張，如果是真的，為何一般市民看不見擴張，反而只見經濟氣球不斷漏氣？認為大家都要接受現實，即本港經濟正面臨結構性問題。

世界不斷轉變，一本通書不能讀到老，過去行得通的招數，不等於現在也行得通。港府不能高喊產業轉型而欠缺實際行動，更不能自欺欺人地盲目唱好。否則經濟情況持續惡化，破產清盤回到金融海嘯最壞時期，要救便困難重重！