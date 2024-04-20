世界視線：中產紛紛想移民　美國夢不再吸引

美國新保守主義年輕世代重要人物博明和加拉格爾，最近在《外交事務》雜誌發表要擊敗中國的文章，提出政府應歡迎有才華及財富的中國人到美國，可以進一步增強美國國力及削弱中國國力。這也是長久以來美國的成功之道，透過不斷吸引全球精英到來而增強實力。

可是近年的數字卻顯示，愈來愈多美國人選擇離開美國。最近一個針對美國Z世代（即1997年至2012年間出生）的研究就發現，3,000人當中居然有50%想離開美國，其中25.6%想離開的原因是追求更好的醫療，19.9%是追求新的文化體驗，18%是追求更低成本的生活，17.7%是因為美國政治。美國這個一直自詡有無限自由和機會的國家，民眾卻出現離心，連傳媒也有報道慨嘆「美國中產之夢」如今竟是離開美國！

一個有趣的例子是美國離岸諮詢公司Nomad Capitalist首席執行官安德魯‧亨德森（Andrew Henderson），他解釋自己放棄美國國籍，是因為想去一些更中立的國家，可以與中國、歐洲及其他國家和平相處和發展，不像美國經常與不同國家結怨，他了解到國際最大的發展是在新興市場。此外，他一直告誡美國國民，美國政府最在乎有錢的國民，千方百計要對他們的所得徵稅；反而不少外國政府，對富有及努力經營賺取財富的國民，更加寬鬆大方。不少美國公民到了歐洲及南美，都很容易適應，生活質素會更好，甚至到了東方社會如吉隆坡、新加坡、香港和中國等，才發現有更好的社會氣氛、人際關係、醫療、治安和美食。

令不少美國中產心態上急速改變的，是政府好戰的國際姿態。在失敗的阿富汗戰爭中花了二萬億美元，如今又花上千億美元支持烏克蘭，但國內的基建卻愈來愈落後，貧窮、毒品、治安問題也愈來愈嚴重，加上高通脹，使原來生活富足的美國中產，覺得過去享受的美好生活受到威脅，逐漸對政府失去信心。這些美國社會嚴重的問題，也正考驗着有意移民到美國的海外中產的信心，美國若出現移居海外的中產愈來愈多於來者，就是美國社會走向全面衰敗的開始。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻