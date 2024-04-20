中國錢多，是因為中國人口多，勤勞工作，高儲蓄率，幾十年的急速發展積累下來，形成全球最大的金融資產。據國際貨幣基金組織統計，中國的儲蓄佔全球總額28%，低於歐盟與美國合起來的33%。以中國的經濟速度高於歐美，以及依然不變的高儲蓄率，中國的儲蓄很快便可以超越歐美，與美國西方分庭抗禮。

中國有全球最大的外匯儲備，流動性強，也可隨時動用。而從銀行金融資產來看，2022年中國有47.24萬億美元，超越美國的30.35萬億美元，也相當於G7合共的銀行金融資產的一半，更顯示出中國有力與G7抗衡，雖嫌稍弱，但增幅大，而G7國家特別是美國金融泡沫嚴重，近年已多有銀行危機。相反，中國的金融體制開放度相對低，即使有泡沫，政府的金融政策可完全應付，相對穩定。中國的銀行已成為全球最大的銀行群體，超越歐美銀行。

當然，歷史上在90年代初日本崛起之時，日本銀行亦同樣風光，隨後便在泡沫穿破、受美國指揮的改革中崩潰，至今仍未恢復元氣，更不用說回復當年的風光。中國銀行可能會有同樣的風險。不過，中國政府不會像日本政府，容易讓美國把原來銀行體制破壞，讓外資進入騎劫。中國當前堅拒美國迫使的人民幣升值，也相對妥善地處理泡沫危機，貨幣不會大起大落，金融開放卻仍留有政府有效干預的機制與途徑。有日本前車之鑑，中國應不會重蹈日本的覆轍。中國銀行仍會隨經濟增長而擴大，人民幣可安穩地跨越美國潛在的金融危機而升值，中國銀行和金融體系的實力會進一步提升，中國相對於美國與G7的金融力量對比，便更會有優勢。

金融是美國與西方最大的利益所在，因為它們都已去工業化，高度依靠金融來維持負債的經濟。金融制度基本上由它們主導和操縱，所以，歷來的國際金融危機始自它們的結構危機，卻最終由發展中國家承擔損失。中國坐擁龐大的金融資產，大有可能藉之可對抗發達國家的轉嫁，迫使發達國家的危機自爆，進一步擴大中國在全球的金融與經濟勢力。以中國金融實力的擴張速度，對美國等G7國家的威脅便迫在眉睫。

中國的對策，只是堅持現在的發展，不變應萬變地應對，並用一帶一路戰略拓展中國金融活動的範圍，只要堅持多三五年，國際形勢便會大變。