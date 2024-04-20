中美元首電話會談，議題極為廣泛，談了1小時45分鐘，台灣問題是重點，具體涉及到台灣「520總統就職」，美方在這方面直接挑釁。事後白宮聲稱「反對北京以任何強制手段控制台灣」，並指「這是讓拜登能夠在5月台灣新總統就職前，向中方重申美方一個中國政策以及確保台海和平穩定重要性的機會」。

這番話有些「繞」，真正含義是白宮警告北京不要利用「520就職」機會，發出「以任何強制手段控制台灣」之訊息，否則美方不能確保重申美方的「一個中國政策」，不能確保「台海和平穩定」。乾脆說吧，就是北京若以「強制手段控制台灣」，美國就會改變「長期奉行的一個中國政策」。白宮這是在赤裸裸地威脅北京！對此，中國領導人絕不含糊，堅決有力地把美國總統拜登頂了回去，正告美方台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，正告對「台獨」勢力分裂活動及外部縱容支持，「我們不會聽之任之」。

拜登和白宮這番赤裸裸的威脅，其實早已化為行動。美國的所謂「一中政策」，和中美建交及三個聯合公報中北京申明的「一個中國原則」並非一回事。一中原則是「世界上只有一個中國，中華人民共和國是中國唯一合法代表，台灣是中國不可分割的領土」。美國的「一中政策」，是承認中華人民共和國為中國唯一合法代表，了解中華人民共和國方面認定台灣是中國一部分的主張，但不承諾支持中華人民共和國的「一個中國原則」！不僅如此，美國還在它的「一中政策」中加入私貨，例如「對台灣關係法」、「對台六項保證」等等，這些私貨都是美國用來對付北京「一中原則」的，用來暗中支持「台獨」、干預中國內政的，其目的是把台灣永遠控制在美國手裏，成為「以台制華」的棋子。

這些年美國圍堵、遏制、打壓中國的手段，美國的「一中政策」已包藏不住、不夠使了！且看「520」後華府怎麼出招！