美國總統拜登最近語出驚人，聲稱自己的舅父二戰時乘偵察機在新幾內亞被擊落，「他們從未找回遺體，因為在新幾內亞的那一區，說真的，曾經有許多的食人族」，暗示其舅父被食人族給吃了。

雖然拜登說的完全是選舉語言，目的是與據稱任職總統期間曾稱陣亡將士為「魯蛇（Loser）」和「笨蛋」的特朗普做對比，凸顯自己家族為國奉獻，與嘲笑美軍將士的特朗普不可同日而語。但如此誇張的言論還是引起眾多批評，而媒體轉載以訛傳訛之下，甚至有媒體直接寫成「拜登舅父的飛機被食人族擊落，然後被吃掉了」。

實際上，根據美國官方記載，拜登舅父小芬尼根少尉，其實只是一架A20飛機的乘客，因不明原因在新幾內亞北部海面迫降，未能逃出，殘骸隨之沉入大海，和食人族一點關係都沒有。

但會不會覺得這個故事有點似曾相識？沒錯，因為前總統老布殊也有相近的故事。二戰時老布殊駕機進行攻擊父島任務，不幸遭到擊落，他落海後不想被日軍俘虜，選擇遠離島嶼在海上漂流，最後幸運獲救。但他的8名隊友漂流到父島被俘虜後，則慘遭日軍凌虐，其中5人甚至被日軍烹煮吃掉！

倒不是日本人嗜食人肉，而是父島上的軍官命令士兵和軍醫將戰俘殺害後製成「人肉壽喜燒」或串燒，拒絕吃人肉的士兵甚至會遭同袍排擠。父島守軍指揮官立花芳夫等5名日本軍官，戰後被依戰爭罪判處絞刑，這便是相當著名的父島事件。

雖然拜登經常「張冠李戴」，似乎忘記了自己身在何處，但這一次卻是精確的政治算計，完全是說給「美國至上」的群眾聽的。只是真正吃掉美國人的，是今天的美國盟友日本人，因此就別把這個鍋甩給淳樸的食人族了吧。