繼美國財長耶倫高調訪華，中美防長亦於日前進行通話，是最近一年半以來首次，之後將輪到國務卿布林肯到訪中國，反映雙方已全面恢復在政治、經濟和軍事上的溝通接觸。但與此同時，美國總統拜登及貿易代表戴琪，又先後宣布會就中國的鋼材、電動車及海運、物流和造船業展開301調查，如證實當中有不公平競爭行為，便會向中國的相關貨品及服務加徵懲罰性關稅，以保障美國企業和工人的利益。

正如此前分析，美方指控中方的所謂「產能過剩」及「不公平競爭行為」均為假話、虛話和廢話，美國自己也心知肚明。但總統選舉還有約半年就投票，共和黨參選人前總統特朗普大打經濟牌和中國牌，揚言上台後會對中國電動車及其他貨品狂加關稅，民主黨及拜登政府又豈能不跟進回應？

但另一邊廂，美方已被俄烏及以巴戰事弄得焦頭爛額，即使中長期圍堵、打壓中國的主軸不變，但在短期內實在不想再於南海、台海或朝鮮半島，與中國及北韓直接或間接開戰。因此拜登只能在經貿關係方面與中國對着幹，同時在政治與軍事上與中方加強溝通，做足預警，以免出現誤判而擦槍走火。情況就如伊朗既要向以色列發動攻擊向國內民眾交代，但又不想造成大量死傷掀起中東大戰，惟有通過不同渠道預早向西方通報空襲行動，合力製造了日前的無人機繽紛大匯演。

不過，拜登政府透過加徵關稅來買票，最終必會自食其果。除了美國消費者要用更高的價錢，購買相同以至質量更差的商品和服務，關稅亦必然會刺激本土通脹，限制了聯儲局的減息能力，打擊股市兼令美元匯價持續高企，進一步削弱美國企業和貨品的國際競爭力，加速美國經濟與美元地位的沉淪。