美國一直希望避免中東發生重大戰爭，尤其係以軍喺加薩執行軍事行動期間，因為大規模嘅戰火，只會迫使美國介入干預。碰巧今年係美國大選年，總統拜登自然希望避免爆發大戰，然而看來事與願違，以色列和伊朗戰事升級，是否會變成重大戰爭，沒有人說得準。以色列傳媒尋日報道，伊朗、敍利亞、伊拉克當地時間凌晨傳出爆炸聲；美媒引述美國官員指，以色列對伊朗目標實施導彈襲擊。

伊朗官方指防空系統成功擊落3架無人機，伊朗革命衞隊揚言會針對以色列核設施進行反擊。事實上，伊朗革命衞隊日前已警告，如果以色列攻擊伊朗設施，伊朗將攻擊對方核設施，並且不排除重新發展核武。伊朗總統萊希周三喺建軍節閱兵展示實力，重申任何以色列挑釁將帶來大規模而嚴厲嘅回應。伊朗空軍司令瓦赫迪表明，準備好出動蘇24戰鬥轟炸機等對付以色列。

以色列和伊朗戰事若擴大，難免會對其他地區造成連鎖反應。美國已為俄烏戰事付出相當多的精力，以哈戰事又停戰無望，南海局勢再掀惡浪，美國拉攏菲律賓、日本圍堵中國！阿哥，美國應付國內經濟、社會問題已經夠煩，仲要不安於室，處處做架樑，你估拜登真有三頭六臂？如今拜登為了爭取選票，又猛打制華牌，指摘中國於鋼鐵貿易行為中「作弊」，揚言會向中國鋼鋁徵收目前3倍嘅關稅；中國為保權利，看來必採取反制措施。

美國傳媒近日報道，美國國務卿布林肯將於下周二啟程訪問中國4天，期間將會見中方高級官員。老朽都係嗰句：不誠無物。美國若然一味喺台海、南海攪局，又猛打反華牌，派更多高官訪華，都係如吊死鬼說媒，白饒一番舌！