人的前途，從精氣神可觀一二；國家的前途，上述標準也有一點參考價值。正全情投入總統選舉的美國雙老拜登及特朗普，近期不約而同鬧笑話、出醜事，說到底，這與他們都年事已高、力不能逮有關，奈何兩人都老而不思退，他們所屬的政黨又無法推出具分量的參選人，結果全世界被迫要觀賞這場老老相爭的大戲。

兩老一個81歲，一個77歲，無論誰最終贏了這場大選，美國都有可能面臨總統任期能否完成的巨大風險。明知有風險而無法規避，是美國政治的第一大諷刺。第二大諷刺當然是兩老的糊塗。81歲的拜登在公開場合講錯話、答非所問，甚至無法作答的糗事多了，最近又被踢爆能力不逮。拜登日前在白宮會晤伊拉克總理蘇達尼，由於中東局勢可大可小，美國的態度十分重要，拜登「有備」而來，但他手拿的一份講稿被意外洩漏，原來這張「貓紙」除列有各種答案外，連何時講話要停頓都不忘一一指出，彷彿堂堂美國總統連何時要抖大氣都不知道。

白宮群英當然不是傻擔心，而是怕拜登失控，若任由他不着邊際的肆意發揮，重要外交場合便可能表錯態，繼而得罪中東這個關鍵勢力就糟了。「瞌睡喬」（Sleepy Joe）的威力，果然令人生懼。

但讓美國頭疼的還有特朗普，從今年1月開始的大選前哨戰即各州初選拉票時，特朗普不止一次將其對手、前駐聯合國大使、南卡羅萊納州前州長黑莉的身份混淆，多次稱對方是美國眾議院前議長佩洛西。黑莉與佩洛西，從年齡、髮色以至面貌都沒有一點相似，但特朗普硬是由1月錯到3月，一而再、再而三出錯，以致美媒都不斷質疑他患上認知障礙，甚至精神有異。

簡單事件搞不清，雙方陣營有很多解釋，例如那是口誤或純粹聽錯了之類，但重要事情又怎樣解釋呢？美國大選年有幾樁重要國際大事，包括俄烏戰爭、中東局勢升溫、中美紛爭等，特朗普聲稱上任後會推動烏克蘭割讓克里米亞半島和東部頓巴斯邊境地區予俄羅斯，以此平息俄烏戰事。這個「臆想中的政策」瞬間嚇傻整個北約，已經不是懷疑特朗普認知障礙了，而是直接認定他精神異常。

拜登在重大事情同樣讓美國人凌亂，這邊廂熱情接待南韓總統尹錫悅，那邊廂卻稱對方是南韓前總統文在寅；又挑釁地稱俄羅斯不能再由普京「繼續掌權」了，一次又一次把美國對外關係推到懸崖邊，讓美國政界、媒體擔心不已。若兩名政壇老對手真的精神有異，或認知障礙，美式民主自由……真的呵呵了。

黑莉曾建議美國研究修訂選舉條例，若有超過75歲的政治參選人，須下令相關人士接受並通過心理能力測驗，且設立任期限制，她及其代表的政治精英要防的，正是老人政治會把美國制度帶進深淵。