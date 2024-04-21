中國有錢，但首先要防不患寡而患不均。不均反映社會制度不公，製造出社會矛盾和階級分化，從而產生潛在的政治分歧與衝突，形成經濟發展不必要的社會與政治成本。分配不均不可能自行消解，需要政治力量介入解決。若積累過久，滋生既得利益，便也併生政治保護勢力，阻礙分配的再調整，且會推動分配不均更進一步惡化。

分配不均往往在有錢的時候演變更劇，因為有足夠的錢可供不公的分配，社會也容易對不均的發展掉以輕心，以為是經濟發展的必然後果。錢多的話，便可以有足夠巨大的資金來收買官員，收買有異心的民眾，亦會帶來內外勾結的動機與機會，把國家和社會的資金大量挾逃海外。一窮二白的時候反而不易出現這樣情況。

中國近年的大貪腐，包括官員、公私企業管理人員用不同手法，合法與非法地騙取資金，轉移海外，數額以十億、百億以至千億元計，駭人聽聞，卻層出不窮，證明中國有錢，也證明中國的社會制度大有問題。中國有錢而不能抑制各種各樣推行不均分配的政策、制度，有錢便種下社會政治崩潰、經濟危機的隱患。作為發展前一階段結果的有錢，便變成下一階段經濟失敗的條件、導因。中央領導人提出的不忘初心，這個初心便是制度上抑制分配不均。

減少不均的一個重要措施，是把錢用在社會投資，投資於現在，更投資於未來，這就要使現在的錢投入消費的受到限制，一是留有餘錢作投資，甚至先扣除投資的錢再作消費，反對消費主義的文化與行為。二是投資要從社會着眼，改變地區和群體的現有差別，追求社會與各群體的經濟、社會整合。一體化的連接同時求同存異，促進一體化與多元化的辯證平衡，目標便不僅是防止不均，追求簡單的公平，而是創造出更為合理、包容的新社會的發展。中國有錢便不是走歐美資本主義之路──窮奢極侈，以99%的人來供養1%的精英。中國有錢便可接力歐洲市場社會主義未竟的事業。

依此思路，中國的錢除了在中國創新的社會發展外，還要顧及世界的發展，一是否定英美原來的重商主義對其他國家的掠奪；二是把貿易產生的資金資源供給更多的國家、更多的人口共同運用，達成更廣泛的公平發展，亦即是中國現時所提的建設人類命運共同體。