美國在菲律賓的軍事布局，不是為了「保衞」菲律賓，而是為了「保衞台灣」。

菲律賓在南海和中國那點「礁島之爭」，根本就是芝麻綠豆大的事，構不成中菲會打仗；以中國的力量，也不用軍力就能阻嚇菲律賓莫再挑釁。只要菲律賓老實了，不挑釁了，中國就會從「南海問題大局」着想，保持仁愛礁等現狀，中菲和平友好、互惠互利一點兒問題都沒有。然而，美國為了「保衞台灣」，就要最大程度地利用菲律賓的地理位置及《美菲共同防禦條約》，在菲律賓作軍力部署，把菲律賓綁在戰車上，就要用仁愛礁的主權爭議做文章。

白宮先是挑唆菲律賓注意中國要「奪其島嶼」，接着表示美國堅定支持菲律賓「捍衞主權」，支持菲律賓打國際「官司」，爭取「島嶼主權歸屬」。山姆大叔告訴菲律賓「放心去做」，國際法律機構「咱們有人」。接下來，「官司」果然贏了，菲律賓氣燄高漲，中國也不能不有所反應，美國就乘機加大力度煽惑菲律賓，「執行國際仲裁」，趁熱打鐵，在仁愛礁升級「擁有主權」的行動。這時，菲政府已把山姆大叔當成神勇無比的「007」，以為只要有美國支持，特別是軍事支持，北京一定不敵，於是，菲律賓一口氣又開放了多個軍事基地供美軍使用。

日前又有「大手筆」，美國陸軍宣布，首度在位於菲律賓北部的呂宋島，部署集合反艦、陸攻、防空三大戰力於一身的中程導彈系統，聲稱這是美菲聯合軍事演習的一部分。據稱，這套「三合一」打擊系統，可以打到中國華南沿岸地區。由於國際政治和地理環境所限，美國要「保衞台灣」、「抗擊大陸犯台」，目前只能充分利用東海、台海、南海的軍事設施和武裝力量。

台海之戰一旦爆發，美軍的攻勢、攻擊，必然涉及中國華南乃至更廣大的地區，而菲律賓的呂宋島及更多地方，那就必被解放軍毀滅性打擊，哭都來不及也。