蔡英文搶在賴清德之前，對外賓宣布林佳龍是下一任外交部長，吳釗燮會接國安會秘書長，引起外界揣測，這種完全違反慣例的舉動，到底是無心之過，還是刻意為之？

理論上，即將卸任的蔡英文，本不應對新政府的人事有任何公開發言，特別是重大的部會首長，理應由賴清德宣布才對。蔡英文浮沉宦海數十年，也活到快70歲了，這種基本的原則應該不會不知。但她就是這樣做了，這背後到底有甚麼含意？

其實關於林佳龍與吳釗燮的新官銜，早在上周媒體就已「報派」，但奇怪的是賴清德公布了兩波新內閣人員名單，就是這兩人與顧立雄遲遲沒有由賴親口說出，這是否意味着其實吳與顧並非賴清德所屬意，而是美方與蔡英文要求賴清德任用？至於林佳龍，即便他本人經過多次磋商後已首肯，但為怕情況再生變化，所以蔡英文故意藉着接待外賓的時刻說出，讓賴沒有拒絕的空間？

理論上宣戰媾和是總統的獨有權力，所以國防與外交就是總統能夠直接指揮的地方。偏偏這次新政府人事，國防外交看起來都不是由賴清德決定，反倒是美方與蔡英文越俎代庖，這對向來剛愎自用的賴清德來說，真是情何以堪？這或許也是他故意拖延不肯爽快公布的原因。

目前看起來，賴清德被美國與蔡英文內外挾制，暫時不得不虛與委蛇，可是賴絕非省油的燈，他絕對不會甘於當「清德宗」，做慈禧太后的傀儡皇帝，只要一有機會，說不定就會來個「甲辰政變」，把屬於自己的權力奪回來。從新內閣人選清一色的「親賴」與「新潮流」，就顯示除了國安外交系統外，賴清德根本沒打算讓他人分一杯羹，這樣的獨夫個性，只會讓台灣更加動盪不安。