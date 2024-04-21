距離美國大選尚有約半年之際，美國總統拜登近日再次向北京發難，揚言要向中國鋼鋁徵收更多關稅，又計劃將中國生產的汽車排除出美國、墨西哥及加拿大3國的貿易協定之外，以阻止中國車免關稅進入美國市場。反華在美國政壇已成為最大公約數，拜登表現得愈來愈鷹派並不出奇，但這種做法卻極為愚蠢。

美國財政部長耶倫早前訪問中國，在新能源車、太陽能產品等領域對華施壓，最後空手而回。拜登之後出招，提議對中國特定鋼鋁產品加徵25%的新關稅，同時正式啟動對中國海事、物流和造船業的調查。這幾天美國國務卿布林肯又要訪華，看來拜登對華策略是軟硬兼施，先透過談判施壓，拿不到好處就揮舞制裁大棒。

然而，拜登這樣做除了有助在相關行業和工會爭取選票，實際效果很小。2014年美國從中國進口鋼鐵近300萬噸，但隨着特朗普對華發動貿易戰，這個數字在去年已降至60萬噸。同樣地，在美國546萬噸的鋁進口量中，中國也只佔20萬噸。中美的鋼鐵貿易在特朗普時代已被榨乾，拜登借此擺出反華姿態，純屬有姿勢無實際。

據統計，目前被拜登政府列入出口黑名單的中國企業和個人數量，已超過包括特朗普在內的所有前任；被納入「實體清單」的中國實體也達到319個，超越特朗普任內的306個。由此可見，拜登對華貿易不友好的程度比特朗普還厲害。

在上次大選前夕，美媒分析過億萬富翁們更喜歡拜登，當時拜登收到131名美國上層人士捐款，特朗普只有99個。特朗普任內的對華措施不利美國經濟，撐拜登上台的有錢人都想拜登理性一點。如今拜登與特朗普鬥鷹，是走錯了方向，實屬不智。