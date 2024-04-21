七國集團（G7）外長日前在意大利開會，會後發表了連篇自相矛盾、自欺欺人的廢話。其一是G7將會繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯，但具體如何支持，誰來付鈔，卻沒有交代。其二是有關以巴戰事及中東局勢，對於以軍在加薩地帶殘殺無辜，又無故空襲伊朗意圖擴大戰事，因為以色列乃G7大佬美國的忠實盟友，因此其他6國也無話可說，只能循例促請各方努力防止中東局勢進一步升級。

今次會議談得最多的是中國，包括呼籲中方敦促俄羅斯停止侵略，強烈關注中國向俄方轉讓軍民兩用的材料及零部件等。G7警告，中方既想與歐洲建立友好關係，但同時又加劇對歐洲安全的威脅，不能兩全其美。可笑的是，對於美國公然違反聯合國安理會的以巴停火決議，不斷向以軍提供先進武器彈藥，G7則隻字不提。對於多個歐洲國家一方面希望在中國大做生意賺人民幣，一方面又跟隨美國打壓中國經濟及科技發展，又是否可以兩全其美呢？

會議又提到東海、台海、南海以至香港問題，批評中方透過武力及軍事脅迫，企圖改變「三海」現狀。但事實上，在「三海」大搞軍事聯盟和聯合軍演的，正是G7成員美國和日本；企圖改變東海釣魚島、台海台灣以及南海仁愛礁現狀的，均為美國的盟友及其反華政客，又是典型的賊喊捉賊。

即將踏入50周年的G7，其舊中文譯名為「七大工業國」，但隨着中國躍升為世界工廠，即使是反華中文媒體也不敢再用這個名稱。G7成員中的加拿大和意大利早已淪為三線國家，德、英、法、日的綜合國力亦已大不如前，僅餘下美國一國獨大。G7已淪為美國的傀儡和西方列強的圍爐取暖吹水會，影響力遠遜於北約、歐盟或AUKUS。