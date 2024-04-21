笑看天下：中東危局 孰令致之-施友朋 評論員

美國講一套、做一套成為常態，最新的例子，係聯合國安理會日前就巴勒斯坦成為聯合國正式會員國嘅申請進行表決。巴勒斯坦目前係聯合國觀察員國，根據《聯合國憲章》，聯合國接納新會員國，須先經安理會推薦，再由聯合國大會決定。

呢，喺安理會一關，通過條件是至少9個成員國同意，且中英美法俄5個常任理事國均不反對，聯大表決則需會員國三分之二多數同意。喺本月18日安理會嘅表決中，巴勒斯坦加入聯合國議案獲12票贊成，兩票棄權（英國、瑞士），惟美國嘅反對票令議案未能通過。換言之，巴人建國夢碎！

美國就聲稱這不代表反對巴勒斯坦建國，僅承認只能夠通過巴勒斯坦與以色列的直接談判才可以實現。然而，以色列總理內塔尼亞胡殺紅雙眼，完全不顧加薩嘅人道危機，亦不顧各國呼籲停戰，內氏更堅持按計劃攻打拉法，意味巴人將進一步被殺。

正如中國常駐聯合國代表傅聰表示，巴勒斯坦作為國家嘅生存空間不斷被擠壓，特別係約旦河西岸地區以色列屯墾區持續擴張，但有關國家對此默許甚至縱容，現時反過來質疑巴勒斯坦不具備執政能力，屬於混淆是非嘅強盜邏輯。他又批評有關國家暗示巴勒斯坦不是愛好和平，是對飽受佔領之苦的巴勒斯坦人民嘅極大侮辱。如果出於政治算計不支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，不妨大方地說出來，而不必找藉口對巴人進行二次傷害。

美國一再投反對票撐以色列，又怎會衷心想巴勒斯坦建國吖！美國口是心非，言行不一，言而無信，已不是新聞。美媒近日報道，拜登政府正考慮進一步向以色列售賣武器，包括坦克彈藥、迫擊炮彈和軍車。中東危局擴大，美國應負大部分責任。