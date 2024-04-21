房屋問題是香港的老大難問題。在基層市民苦苦輪候公屋，輪候期間被迫租住昂貴的私人房屋甚至蝸居劏房時，中產市民也面臨置業階梯過於陡峭、置業負擔增加的問題。大專院校、智庫及團體曾作民意調查，都得出相近結論，即公眾關注房屋短缺的問題，並認同房屋應成為政府的施政重點。

政府為減輕輪候公屋市民因輪候期延長，而造成額外租住私樓的經濟負擔，推出為期3年的現金津貼試行計劃。為了使資源更合理運用，該津貼的申請者須符合一些要求，包括必須是兩人或以上住戶、入息和資產不超出申請公屋的上限、並未領取綜援、輪候公屋超過3年而仍未獲首次編配公屋等。可是，即使設置了門檻，但仍有議員聲稱這措施是在鼓勵市民尤其是年輕人躺平等公屋，打擊他們自食其力，香港應改變需求導向的房屋策略，減少公屋供應云云。筆者對這種「躺平論」觀點不以為然。

這並非因為筆者立場一貫偏向基層，而是躺平論缺乏充分的數據及嚴謹的論證支持。從數據而言，要證明津貼計劃或公營房屋與青年躺平是否有關，需要大量的數據分析，不能想當然地妄下結論。當然，若真的有相關數據佐證，也不妨分享給大家討論。除了數據分析，亦須認真思考論述邏輯上是否確立及是否符合事實。很明顯，政府推出有關措施，正是因為家庭輪候公屋時間暫時未能縮短至3年的目標；而政府亦因產業結構問題而難以短期內大幅提高基層居民收入，使他們能負擔私人房屋。另一方面，香港私人房屋市場一直存在金融屬性及內在矛盾性，即樓價升幅超出經濟及居民收入增長，且政府一旦打壓樓市，勢必導致已置業者利益受損。

可見躺平論既沒有數據支持，也不符合邏輯和現實。它或許源於抱守舊式精英主義思維，不理解香港社會的結構性矛盾及基層市民的困境，以為只要肯自食其力就能向上流動。但基層的躺平往往不是因為容易得到，而是因為發現無論多努力也無法得到。公營房屋是居住正義的體現，也是香港社會穩定的基石。筆者認為，讓市民特別是年輕人不需要為住屋而憂慮，更能讓他們將資金運用在更有意義的人生目標和發展上，故香港不應減少公屋和資助房屋供應。

或許有人會持有類似這位議員的觀點，尤其是在公共財政資源緊絀的情況下，資源必定會出現更明顯的排擠效果。例如部分中產市民承擔較高的邊際稅率，卻難享受到政策回報，難免會產生不滿情緒。若要解決這一矛盾，香港必須確立自身定位，在遵循經濟發展普遍規律的前提下，發展新質生產力以獲得新經濟動能，才有可能獲得高質量、可持續的發展，以達致共同富裕，最終減少社會深層次矛盾。這非常考驗政府、議員和社會各界的智慧，需要大家解放思想，放下門戶之見及零和博弈的思維，齊心協力並心懷大局，才能攻克難關。