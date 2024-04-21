世界視線：親美援烏經濟崩　南歐四豬反飛天

在2008年金融海嘯至2010年期間，歐盟經濟脆弱的5個國家出現龐大財政赤字、嚴重負債無法償還以及高通脹，拖累歐盟出現歐債危機，打擊歐元信用，被稱為「歐豬五國」（PIIGS），當中愛爾蘭以外的葡萄牙、意大利、希臘、西班牙4國處於南歐地中海。這5個國家過去一直生產力較低，人均收入較德國、法國、荷蘭、比利時、盧森堡及北歐低，也沒有像波蘭及東歐國家的經濟朝氣。

1999年至金融海嘯前，這5個國家利用引入歐元及享受低息，大量借貸增加國家開支以刺激經濟，亦希望大增社會福利以討好選民及增加消費。可是當金融海嘯爆發，這些國家的債務問題就浮上水面，例如葡萄牙1999年國債是GDP的50%，但到2007年增至70%；希臘在新世紀整整10年，債務都在GDP的100%之高水平。金融海嘯後，歐盟出手支持5國防止其破產，但迫令它們大減福利及公務員薪酬等開支。然而到2022年，葡萄牙國債達GDP的130%，西班牙是100%，希臘更達170%。可幸它們近年的經濟增長，反而超過其他更發達的歐盟成員國。

早在新冠疫情期間，這幾個國家努力防疫，亦減少了赤字開支；到俄烏戰爭爆發，它們也有自知之明，並沒有像德國及波蘭般，全面搞制裁俄羅斯及不惜代價援烏，到如今這幾個國家的經濟增長，竟然領先於其他歐盟國家，幾隻「歐豬」居然可以飛天，還可能延續下去。以2022年為例，西班牙削減了50%的赤字開支，希臘政府財政達致收支平衡，葡萄牙甚至有1.6%財政盈餘；而法國的赤字達GDP的5%。到2023年，這幾個國家的經濟增長都超過德國及其他歐盟成員國，西班牙的增長達2.5%，是歐盟平均增長的5倍；希臘也錄得2.0%，2024年估計增長可達2.3%。

南歐4國經濟復甦的助力，來自歐盟對南方以及落後成員國更多的補貼，而地處南方及地中海的這4個國家，可更容易及以低成本輸入北非的油氣資源。此外，葡萄牙、意大利、希臘及西班牙均是旅遊大國，疫後有大量遊客到訪作報復式消費旅遊，2023年葡萄牙就錄得250億歐元的收入，希臘錄得15.7%旅遊收入增幅。看來，歐盟的南北差距正在收窄中。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻