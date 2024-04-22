娛圈單打：觀眾受落吹唔脹　橋段老土又如何

由韓流男神金秀賢搭檔靚女金智媛主演的《淚之女王》，開播至今收視屢創新高，已超越《愛的迫降》和《鬼怪》的最高收視紀錄。沉寂數年的金秀賢重奪強者寶座，掀起等同10年前《來自星星的你》的「中毒」現象，都咪話唔厲害。

不過咁，依然有嘴刁觀眾批評，《淚之女王》劇情老土，竟然仲有韓劇三寶──患癌、失憶、車禍的當中兩寶出現，加上金智媛一家，除了她之外，個個貴為頂級富豪卻智商不在線，輕易便被人呃身家，益發顯得狗血和不合情理。

你咪理，韓劇就係有本事化腐朽為神奇，就算劇情幾失實幾套路，一樣引來全球觀眾追看。《淚之女王》成功之處，首推男女主角顏值高、演技好，加上靚衫靚景和浪漫情節，再穿插奸角陰謀得逞製造緊張感，觀眾每集開心度過個半鐘，令日間煩惱暫時丟下，有此功效，已是功德圓滿。

據聞此劇製作費高達400億韓圜，為史上第5貴，單是金秀賢個人片酬已佔三分之一，非常驚人。雖然男神否認收到咁貴，但此劇若非由他擔正，效果肯定沒現在這麼突出。例如編劇前作《藍海傳說》由李敏鎬主演，效果便不如理想。論演技，金秀賢在「三十代」男星中數一數二，最主要是表現自然，不會太用力，又不會太收力，收放自如，令人看得舒服。其顏值跟10年前幾乎沒有分別，十分神奇；另一煞食之處是，靚仔得嚟沒有殺傷力，予人「人畜無害」的討好感覺。

所以話，橋唔怕舊，最緊要受。此劇即將迎來大結局，且看男神如何將「女王毒」推上高峰！