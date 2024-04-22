日前，中美防長剛剛通話後，美國第7艦隊一架反潛巡邏機就飛越台灣海峽，解放軍和台軍都對此做了公布，態度大不一樣。台灣「國防部」稱，一架美軍P8A反潛巡邏機從北至南飛越台海，台軍監控形勢，周邊沒有異常；台對美軍機飛越台海不予評論，但要擺出「監控」架勢，好像台灣在美國面前很有「主權」似的。

對於美巡邏機穿越台海，解放軍東部戰區指出，解放軍組織戰機對美國軍機過航行動跟監警戒，依法依規處置，部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全與區域和平穩定。可見大陸清楚美軍機的舉動，是在挑釁中國在台灣問題上的原則立場，是在擺出要踐踏中國第一紅線，是在準備干預內政，介入中國台海搞事，對此解放軍向美軍發出警告。

台灣方面則會另眼看待。台當然知道，美軍這樣幹是在「保護台灣」，是向大陸施壓，展現所謂「美台堅如磐石」的關係，展現美國「以武反統遏中」。對此，台灣心甚歡喜，然而卻要非常虛偽、特能裝蒜，說甚麼「監控形勢」、「沒有異常」。

事實上，中美防長通話的主要內容離不開台灣問題，離不開台海因為「台獨」而導致大陸「武統」的問題，離不開美國干預而導致中美發生戰爭的問題。所以，中國防長董軍強調，台灣問題是中國核心利益的核心，中國的核心利益絕對不容許受損，解放軍對一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，絕不會聽之任之。

對於大陸的這個立場和警告，美台也已耳熟能詳。他們不能不信，不會全信，所以美方才會不斷找各種機會、理由要搞各種層級、方面的所謂「溝通對話」，一面又做出各種試探、挑釁，測試中方的反應，看看能不能窺出中方的底線和疏漏。

對於美國的這種玩法，中方也早已識其甚透，大家都很有耐性。總有一天，當大陸準備就緒，一切時機成熟，一舉實現統一，美國人被趕出舞台也。