去年美國國務卿布林肯曾來華訪問，今年可能會再來，傳聞此行其中一個目的是要警告中國，不能再向俄羅斯提供製造武器的設備，否則美國會加強對華的制裁措施。所謂「宴無好宴，會無好會」，既是如此，北京大可以擺出強硬姿態，越洋向美國放話，叫布林肯不必到來，反正雙方沒有可談的空間。

這般舉措肯定震驚美國，也會震驚世界，但不打緊，很多人往往是在震驚之下，才會深切反省問題，如今是時候讓美西方好好反省了。近年華盛頓政府不停針對中國，提出的所謂罪證，或是無中生有，或是混淆視聽，真可謂見怪不怪，其怪自敗。假如中國當真拒絕布林肯來華，不妨大方地解釋原因，好讓全世界的人評理，也讓美國人自己去評評理。

2023年初，中國一艘氣象飛艇因機件故障，誤入美國領土，這般小事，華府卻吵得震天價響，硬說氣象飛艇上有間諜裝置，會將美國的機密訊息傳送到中國云云。美國政府沒事找事，試問當時中美之間即使開展會談，又能談出甚麼結果？到頭來，美軍出動火力最強的F22戰機，在太平洋海岸上空，將所謂的間諜氣球擊落，撈起後翻遍所有殘骸，卻找不着任何間諜裝置，此事便不了了之。

如今美國依舊不停生起事端，譬如說中國產能過剩，蓄意向全球傾銷貨品；又誣指中國影音平台TikTok設有「後門」，會盜取美國的數據。最新的點子，便是指摘中國為俄羅斯提供軍工資源。其實，即使是鋼鐵、木材也可以用於軍事工業，究竟甚麼才叫軍工資源，真是唯天可知。既然一切都是由美方說了算，那倒不如請布林肯留在美國自說自話算了，何必讓他遠道來華，廢時失事？