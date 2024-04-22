考試及評核局耗資900萬元研發的第二代公開考試支援系統，在早前開考的中學文憑試一連兩日甩轆。原意方便監考老師核對學生資料的「監考易」手機應用程式，率先「當機」變了「監考難」，並拖累考生用作簽到的「報到易」程式反應遲緩，差點也變成「報到難」，令考生與老師手忙腳亂，隨時會影響考試成績及監考質素。考評局被迫於開考第3日棄用「監考易」，改回以人手及實體點名紙監考。至於「報到易」雖可繼續運作，但仍偶爾會出問題。

特區政府近年矢言要發展「電子政務」、「智慧政府」，但新推出的多項電子系統及程式，包括用於區議會選舉的電子選民登記冊、用作預訂康文署運動場地的「康體通」、用於繳交行車隧道及橋樑收費的「易通行」等等，接連爆出當機醜聞或其他低級錯誤。政府事後承諾會加強中央統籌監督，包括在各個部門推出新程式前做好壓力測試，但由於考評局乃法定機構而非政府部門，因而「睇漏眼」苦了一眾考生。當局固然要徹查「監考易」為何出事，向相關程式開發公司及局內的監管人員追究責任，但個人認為更應該質疑的，是為何有需要開發有關應用程式？

有別於每天都有大量運動愛好者及駕駛人士使用的「康體通」與「易通行」，文憑試一年只考一次，而每一屆文憑試大部分考生的個人資料都不同，其重複使用性和資料重用價值都不高。加上過往用人手處理有關點名及報到程序，一直行之有效，亦不見得會多花太多時間和資源，是否有必要花費900萬元公帑將其電子化？尤其考評局近年正因考生持續減少，令考試費收入下跌而喊窮，是否有人貪新潮好大喜功，為電子化而電子化呢？