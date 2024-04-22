話咁快又將到五一勞動節，內地有連續5日法定假期，旅遊界預料將有約80萬人來港，內地旅客料有約三成增長。業界相信旅客會有增幅，但不會大爆發。有議員喺電台節目表示，本港各界需做好「好客之都」形象；旅發局下月會啟動「禮貌運動」，零售、飲食及的士業界會加入，讓旅客感受香港有禮。

禮貌呢家嘢，並非臨急臨忙要「推出來就有」，而應該係一個文明城市常具備的條件，香港「好客之都」多年前已經宣傳過要提升，「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎！」然而，何以今時今日，仍要啟動「禮貌運動」，這不是證明香港的文明素質沒有寸進？甚至在倒退嗎？

作為服務業，時刻保持禮貌笑容係有必要，即使冇，也不能夠對客人撲克面吧！近年香港飲食業據說「請人難」，唔少酒樓確實請唔夠人，想要叫人添水或拿碟辣椒油，舉頭四顧根本找不到人影，有時即使找到了，佢又忙着做其他工作，於是就沒了下文，試問今時今日咁嘅服務態度，不是在倒退嗎？老朽一趟到某集團嘅酒樓喝茶，一籠「靚蝦餃」要80元，價錢貴如食物品質好自然應分，無奈蝦餃皮厚，最要命係個蒸籠旁邊仍殘留其他食物屑，睇見都唔開胃！試問飲食業除咗要加強「禮貌運動」，喺出品上的「質」及衞生上，不是也要好好檢討嗎？否則，香港在搞甚麼「盛事之都」依然難以吸客！

講真，港人每逢周六或長假期，不是北上吃喝玩樂就係選擇到日本旅行，圖的除了服務好，食物有保證，重要的就是讓你賓至如歸，可以開開心心、舒服的玩幾天後，仍會讓你心思思想一去再去！而不是去過一次，就心底裏決絕的說：再冇下次！