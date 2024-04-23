娛圈單打：同是天涯淪落人　撻着並非不可能

Angelababy因為到巴黎欣賞艷舞騷而遭內地封殺，連參演多年的綜藝節目《奔跑吧》也被飛出局，早前先至落寞地來港擔任香港電影金像獎頒獎嘉賓，點知又被口痕友批評靚樣崩壞，懷疑「整過龍」，可謂頭頭碰着黑。不過，有失也有得，Baby似乎桃花旺盛不愁寂寞，傳出同《奔跑吧》老拍檔兼范冰冰舊愛李晨撻着，十年友情轉化為愛情，唔知係咪應該講聲恭喜呢？

即係咁，Baby同李晨都係單身，亦稱得上郎才女貌，加上兩人情路都充滿波折，若然真係由朋友變成愛人，未嘗唔係好事。大家都知，Baby同黃曉明離婚後，雖然都有啲霧水情緣傳出，但到頭來都係煲冇米粥，反觀前夫情路繼續多姿多采，緋聞女友葉珂更突然在直播高呼「老公我愛你」，疑似官宣戀情。雖然唔少粉絲仍心存盼望，冀二人復婚，但都係一廂情願而已。

李晨亦係差不多，同范冰冰早已發展至同居，更陪冰冰走過瞞稅醜聞人生低谷，外界滿以為呢一對打風都打唔甩，殊不知最後還是分手收場。李晨同Baby一樣情路崎嶇，如果話佢哋都係「曾經滄海難為水，同是天涯淪落人」而更有共鳴，真係一啲都唔出奇。

之但係，兩位緋聞主角至今冇回應，內地網民愈諗愈唔對路，直指係《奔跑吧》節目組消費Baby。話說最新一季已經開播，但收視率低見0.3%，慘不忍睹。惟有借Baby名氣蹭熱度，炒作呢對昔日拍檔的好感情，期望刺激收視。可憐Baby早已不是《奔跑吧》一員，卻依舊被利用，有苦自己知咁話。