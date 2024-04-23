俄羅斯與北約會否直接開戰呢？

美國與歐盟對烏克蘭加強資助，擴大軍備供應，已經是表示不容戰敗，全力支援。若不能戰勝，至少準備打持久戰，再打三、五年。不過，烏克蘭缺兵力作戰，北約早已派遣僱傭兵和軍事顧問參戰，可不足與俄軍作地面攻防戰。北約的新戰略便是集中空襲，伸延至俄境內。對此俄羅斯亦已宣布進入戰爭狀態，會攻擊供應軍需的北約國家，容易演變成俄羅斯與北約的直接大戰。

為甚麼會出現這樣的局面？是美國與北約蓄意如此，早有預謀？但看過去兩年多的事態發展，似並不如此。美國與北約的決策受多方因素影響，其中戰情的演變是重要決定因素。當前美國與北約面對的最大問題是若不作戰略戰術調整，烏克蘭會否戰敗，戰敗的後果，能否承擔。此所以法國總統馬克龍首先提出俄羅斯不能勝，由此而推動歐美加強援烏，以及北約會否出兵的問題。也因此開啟烏軍愈來愈密集地侵襲俄境內設施。北約秘書長剛剛說烏軍可以追擊國境以外，公然向俄宣戰。與此同時，美國及歐盟亦頻密地指控中國支援俄羅斯，意圖威嚇中國切斷與俄貿易，封鎖俄的進口，打擊俄軍工的生產，這或便是與俄大戰前的配套部署。

西方媒體散布俄軍5月進攻的消息，或許是北約借此發動烏軍大舉空襲俄境，甚至地面進侵俄境內，把早一段時間的活動擴大和常規化。烏軍兵力不夠，當然是由北約用援助的經費，大規模派遣僱傭兵或北約軍隊喬裝為烏軍作戰。戰場重心便不在現時東南戰線，而是空襲空降至俄邊境地區或更遠，規模會大大增加，以達開闢新戰場的目的。

依美國北約的考慮，這樣做才可扭轉戰場劣勢，打擊俄軍可能的大進攻，避免烏軍戰敗潰散。目標不是借此打敗俄羅斯，那已是不可能之事，而是把烏戰拖下去，形成不勝不敗，互相消耗的長期形勢。拖延三、五年，一來可找出更佳辦法打敗俄羅斯，或互鬥消耗，讓歐盟與俄雙敗，美國政治得利。

二是讓美國軍工體制繼續發財，這是中期的「不合理」戰略，不合理對歐俄，對美國的長期利益而言，卻同時合理，符合美國利益和投機政客的政治目的。金權政治一如猶太政治，已經主宰了美國與北約的政策。死不投降，便死了烏克蘭，把歐盟及俄羅斯也驅往死路。