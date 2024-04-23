美國財長耶倫前腳剛走，國務卿布林肯後腳又至。消息指，布林肯即將訪華，此行主要「關切中國支援俄羅斯國防工業」。早前華府已經放言，直指俄羅斯用於俄烏戰場上的軍工武器，有來自中國的零部件。欲加之罪，何患無詞，美國千方百計向中國找碴，當然甚麼理由也編得出來。中國企業又不是直接跟俄羅斯政府做生意，民間商業往還，貨銀兩訖，哪會管到俄國企業採購中國貨後用來幹甚麼？

美國藉此發難，又欲舉起制裁大棒，不足為奇，但這種制裁屬二級制裁，還可任由華府無限延伸，簡直沒完沒了。外媒煞有介事吹風，指今年3月下旬以來，部分中國銀行開始停止接受來自俄羅斯的付款，尤其涉及關鍵電子元件的交易付款，就是為免被美制裁云云。美國急欲扳倒中國，開動輿論機器宣傳美國的威嚇如何奏效、中國如何懼怕，已成了自我感覺良好的慣技，當中有幾成真、幾成假，不僅時間可以驗證，只消看看美國高官排住隊敲中國的大門，已可見哪一方更着急。

很明顯，美國的制裁大棒已經不靈光，別說中美貿易戰反傷己身，關稅成本都轉嫁到美國消費者身上；就說美國制裁俄羅斯，至今已證明是徹底失敗。俄羅斯在戰爭期間，經濟穩步增長，氣油繼續出口，還加速以本幣和人民幣結算，美國根本莫奈其何。一葉落知天下秋，美國國力今非昔比，號召力大不如前，何況中國國力絕對不比俄羅斯遜色，美國連制裁俄羅斯也力有不逮，遑論對付中國。

可以肯定地說，耶倫訪華無功而返，布林肯亦不會有甚麼分別。的確，現在中國仍然未到跟美國全面「擘面」的時候，華府官員要來，中國不會關上大門，但雙方頂多各自表述，中國不可能妥協屈服。