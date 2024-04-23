香港疫後恢復通關已經一年多，惟零售業復甦步伐不似預期，在港人北上消費熱潮下更出現丁財皆不旺的困境。這也不難理解。香港零售業一向依靠進口貨品便宜和質量有保證吸引內地遊客。近年內地加大對外開放，香港這兩大優勢已逐漸消失，購物天堂不再實屬正常。

換言之，香港要保持本地零售業甚至是旅遊業的競爭力，就要走出一條內地沒有的道路。正如日前京官所說，香港面對新環境必須不斷創新以推動發展，當局大可以考慮在機場開設賭場。

賭場所帶來的經濟收入不但高，而且可以在短期內見效。早年每當香港經濟發展不順，社會上就有聲音提議在遠離市區的大嶼山設立賭場。不過，市區到大嶼山的交通方便，在該處開賭場一定會增加香港賭博問題，令社會付出代價。更重要的是，中央要照顧澳門利益，也不會允許香港開賭以影響澳門。

香港在機場內開設賭場，就不會出現上述問題。因為機場的賭場旨在吸引外國人，對象是停留在機場數小時、等候轉機的旅客，甚至只會允許持外國護照的人士入場，這既不會吸納本地賭徒，對澳門也沒有影響。而且這幾年全世界賭場的形式已改變，不再是昔日那種烏煙瘴氣的老式賭場，而是有其他現代化的設施，甚至和購物商場合為一體變身為娛樂中心，有助增加香港機場的吸引力。

新加坡國父李光耀曾旗幟鮮明地反對在國內開設賭場，但當本世紀初當地經濟面臨周邊地區挑戰而出現危機時，他果斷改變立場，支持新加坡開賭以尋找經濟轉型的突破點，過去10多年的效果有目共睹。近年香港政界一直以新加坡為模仿對象，李光耀這種大刀闊斧的政治家思維很值得香港學習。